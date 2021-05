Ovniček z Nantesom izločil Veszprem, Barcelona povozila Meškov Brest

Znani so vsi udeleženci zaključnega turnirja rokometne lige prvakov, ki bo 12. in 13. junija v Kölnu. Rokometašem PSG in Aalborga so se pridružili še člani Nantesa in Barcelone. Francozi, za katere igra tudi Rok Ovniček, so izločili Veszprem, Katalonci s slovenskim pridihom (Jure Dolenec, Blaž Janc, Domen Makuc) pa so vlogo favorita upravičili proti Meškovu iz Bresta, katerega člani so Simon Razgor, Staš Skube in Jaka Malus.