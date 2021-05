Ovničkovi do prednosti proti Veszpremu

V rokometni ligi prvakov so se začeli boji za polfinale. Nantesa Roka Ovnička (štirje goli) je četrtfinale odprl z zmago z 32:28 nad Veszpremom Gašperja Marguča, ki je vknjižil osem golov, in Blaža Blagotinška, ki se ni vpisal med strelce. Na drugo četrtkovi tekmi je do prednosti prišel Aalborg, Flensburg-Handewitt je ugnal s 26:21. Že v sredo sta slavila Barcelona in Kiel.