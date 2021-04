Konec evropske poti za celjske rokometaše

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na današnji povratni tekmi osmine finala evropske lige prvakov izgubili proti francoskemu PSG s 24:31 (12:14). S tem je celjsko moštvo sklenilo nastope v ligi prvakov, potem ko so Francozi dobili tudi prvo tekmo s 37:24, skupno so Francozi dvoboj dobili s kar 21 zadetki razlike (68:47).

Kljub temu, da so bili Celjani na drugi tekmi precej bližje francoskim tekmecem, so na koncu prevladale pariške izkušnje in predvsem kakovost. Dvoboj po prvi tekmi, ki jo je PSG dobil za 13 golov, ni imel pretiranega tekmovalnega naboja, so se pa slovenski rokometaši večji del tekme pogumno borili proti velikanu svetovnega rokometa in vknjižili poraz za sedem golov.

Celjsko moštvo je lahko za povratno tekmo znova računalo na Vida Poteka in Tilna Kodrina. Je pa prvi hitro naletel na težave z izključitvami, saj je imel po 11 minutah na računu že dve. Francozi so imeli ves čas majhno prednost, četudi so nekajkrat pred vrati nonšalantno zapravljali stoodstotne priložnosti. Celjani so se na podlagi tega po 17 minutah približali na vsega gol razlike (7:8).

Foto: Vid Ponikvar

Kasneje so domači malce stopili na plin, si priigrali nekaj golov prednosti, a so sproščeni Celjani ohranjali stik s slovito zasedbo iz francoske prestolnice. Po 30 minutah je zaostanek znašal le dva gola (12:14).

Dvakrat so se v drugem polčasu Celjani približali le na gol zaostanka, po 16:17 pa so Parižani hitro pobegnili in s petimi zaporednimi zadetki povedli za osem golov (25:17). V zaključku dvoboja se tudi pariški zvezdniki niso več pretirano naprezali za visoko prednost, Celjani pa so evropsko sezono sklenili s častnim porazom.

Foto: Vid Ponikvar

Pri slovenskih državnih prvakih se je s šestimi zadetki najbolj izkazal Kristjan Horžen, Matic Grošelj jih je dodal pet. Pri domačih je bil s sedmimi najbolj učinkovit Dylan Nahi.

V četrtek za sta se uvrstitve med osem razveselila Meškov Brest, ki je doma nadoknadil zaostanek proti Motorju iz Zaporožja, in Veszprem. Pri Meškovi je blestel Staš Skube s šestimi zadetki, Jaka Malus je dosegel dva. Blaž Blagotinšek pri zmagi Veszprema se ni vpisal med strelce.

V četrtfinale še Zarabec in Ovniček, slovo Zagreba brez boja

V sredo so si napredovanje priigrali Aalbgorg, Kiel Mihe Zarabca in Nantes Roka Ovnička. Evropska rokometna zveza je v torek sporočila, da sta tekmi osmine finala lige prvakov med PPD Zagrebom in Flensburgom, ki bi morali biti v sredo in četrtek, odpovedani. Brez boja je v četrtfinale napredovala nemška ekipa.

Miha Zarabec s Kielom brani naslov evropskega prvaka. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zagrebčani bi morali gostiti Flensburg že 1. aprila, a so morali dvoboj zaradi primerov okužb z novim koronavirusom v vrstah hrvaškega prvaka, kjer igrata tudi Slovenca Darko Stojnić in Aleks Vlah, preložiti.

Po tekmovalni proceduri so tekmo prestavili v Nemčijo, kjer bi ta teden odigrali oba obračuna. Kljub novim primerom okužb v hrvaški ekipi sta kluba iskala rešitve za igranje tekem, edina možnost so bile naknadne prijave igralcev, a je, kot pišejo pri EHF, hitro postalo jasno, da Zagrebčani ne morejo sestaviti konkurenčne ekipe. Zato so bili pri EHF "prisiljeni odpovedati obe tekmi".

Barcelona prvi četrtfinalist

Barcelona je sicer v ponedeljek postala prvi četrtfinalist. Potem ko so norveški Elverum Katalonci že na prvi tekmi premagali za 12 golov, so bili tokrat v svoji dvorani od Norvežanov boljši z 39:19. Jure Dolenec je za zmagovalce prispeval pet golov, Domen Makuc pa dva. Blaž Janc ni igral.

Osmina finala lige prvakov, povratne tekme:

- ponedeljek, 5. april:

Barcelona* : Elverum 39:19 (20:10) /37:25/

Jure Dolenec 5, Domen Makuc 2 gola za Barcelono, Blaž Janc ni igral.



Flensburg-Handewit* : Zagreb 10:0



- sreda, 7. april:

Aalborg* : Porto 27:24 (10:9) /29:32/



Kiel* : Pick Szeged 33:28 (18:15) /33:28/

Miha Zarabec brez gola za Kiel; Dean Bombač 4, Borut Mačkovšek 2, Matej Gaber in Mario Šoštarić po 1 gol za Pick Szeged



Vive Kielce : Nantes* 31:34 (13:15) /25:24/

Rok Ovniček zaradi poškodbe gležnja ni igral za Nantes



- četrtek, 8. april:

Meškov Brest* : Motor Zaporožje 30:23 (16:8) /30:32/

Staš Skube 6, Jaka Malus 2 in Simon Razgor brez gola za Meškov.



Veszprem* : Vardar Skopje 39:30 (20:15) /41:27/

Blaž Blagotinšek brez gola za Veszprem, Gašper Marguč ni igral.



PSG : Celje Pivovarna Laško 31:24 (14:12) /37:24/

Nahi 7, Remili 5; Horžen 6, Grošelj 5



/ / - izidi prvih tekem

* Opomba: moštva, označena z zvezdico (*), so se uvrstila v četrtfinale.