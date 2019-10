Celjani na težkem gostovanju pri "slovenskem" Szegedu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjani so v prejšnjem krogu zabeležili prvo zmago. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje tudi rokometna liga prvakov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so v prejšnjem krogu zabeležili prvo zmago, bodo tokrat gostovali na Madžarskem. Slovenski prvaki se bodo v nedeljo ob 17. uri pomerili z zelo slovensko obarvanim Szegedom, za katerega igrajo tudi Mario Šoštarič, Dean Bombač, Matej Gaber in Nik Henigman. Na delu so tudi številni slovenski legionarji.