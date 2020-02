Visok poraz "slovenskega" Szegeda v Nemčiji

Danes se je z obračunom Flensburga in Szegeda Maria Šoštariča, Deana Bombača, Nika Henigmana in Mateja Gabra začel 13. krog lige prvakov. Visoke zmage s 34:26 se je veselil nemški klub, Bombač je ob porazu dosegel dva zadetka, Šoštarič in Gaber sta se med strelce vpisala po enkrat, Henigman pa je srečanje zaključil brez zadetka. Slovenski prvaki Celje Pivovarna Laško bodo v nedeljo gostili zvezdniško Barcelono z Juretom Dolencem.

Prvi dve ekipi v skupinah A in B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe, ki bodo zasedle mesta od 2. do 6., pa čaka nastop v osmini finala.

Tekmovanje se je že zaključilo v skupinah C in D, kjer se bosta za mesti v osmini finala pomerila Sporting Aljoše Čudiča in Dinamo z Bukarešte ter poljska Wisla (Igor Žabić, Žiga Mlakar) in Bidasoa Irun.

Liga prvakov, 13. krog:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

Tekmi za uvrstitev v osmino finala:

