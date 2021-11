Krimovke še drugič proti ruskim tekmicam in slovenski ostrostrelki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marca so morale Rusinje na prvi tekmi osmine finala EHF Lige prvakinj ljubljanski zasedbi priznati premoč (25:20), na povratni tekmi v Moskvi pa Krimovke prednosti niso uspele ubraniti. Vtis so popravile v nedeljo, ko so v sedmem krogu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja v Areni Dynamo iztržile neodločen rezultat (21:21). Za moskovsko ekipo igra tudi slovenska ostrostrelka Ana Gros.