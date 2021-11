Krimovke v ligi prvakinj še drugič zapovrstjo proti CSKA

Minuli konec tedna je Krim predvsem po zaslugi sijajne obrambe Brazilke Barbare Arenhart odnesel točko iz Moskve in ima na sedmem mestu lestvice tri točke. Brez njih je zadnji Kastamonu, pred Krimom pa so prvi Györ (14) ter nato še Metz (10), CSKA (9), Kristiansand (8), Odense (8) in Sävehof (4).

Pot do druge zmage pa bo zelo zahtevna kljub neodločenemu izidu v ruski prestolnici in napredku v igri. Potem ko je proti Krimu slovenska zvezdnica Ana Gros po vrnitvi na parket dosegla en gol, je bila že v sredo ob zanesljivi zmagi proti Metzu prvo ime srečanja z 12 goli za ruski kolektiv.

Glavno vprašanje je tako, kako ustaviti slovensko levoroko ostrostrelko. Arenhartova ključ vidi v obrambi. "Včeraj je Ana Gros dokazala, da je nazaj na pravi poti in da je najbolj pomemben člen njihove ekipe. Verjamem, da se moramo še naprej boriti v obrambi. To bo ključ do zmage, saj se nam potem v igri ne mudi in lahko igramo na daljše napade. Seveda se bomo borile, one bodo motivirane, zato pričakujem hud boj na igrišču."

Nataša Derepasko Foto: Krim Mercator

Derepasko: Priložnost za dve točki vidim predvsem v zelo dobri obrambi

Moskovčanke so se že preteklo sezono v ligi prvakinj pomerile s Krimom, ki so ga v izločilnih bojih ugnale na poti do zaključnega turnirja najboljše četverice. Gre torej za moštvo, ki ima visoke ambicije, ekipa pa se z vse boljšim zdravstvenim kartonom vrača na stare tirnice. V lovu na dve točki glavna trenerka Nataša Derepasko prav tako izpostavlja čvrsto obrambo.

"Zelo sem zadovoljna z našo igro, seveda so se pojavljale tudi napake, ki smo jih skušale popraviti v tem tednu. Priložnost za dve točki vidim predvsem v zelo dobri obrambi. Morda ste spremljali včerajšnjo tekmo med CSKA-jem in Metzem. Po mojem mnenju je Metz odigral najslabšo tekmo v sezoni, zato takšen rezultat. Mislim, da moramo igrati tako, kot smo v Moskvi, da gradimo na dobri obrambi ter s tem v protinapadih dosežemo kakšen lahek gol," je dejala nekdanja igralka Krima, ki je konec oktobra nasledila Uroša Bregarja.

"Mislim, da smo popravili in nekoliko spremenili slog obrambe. Držimo se sistema, ki ga treniramo, v napadu pa igramo precej bolj enostavno, bolj na dolge napade kot hitre," je o spremembah v zadnjih tednih še pristavila trenerka Krima.

Tudi brazilska vratarka se strinja, da so s soigralkami dvignile raven igre. "Še posebej na zadnji tekmi smo v pravem ritmu igrale vseh 60 minut in dosegle za nas pomembno točko. Od samega začetka sezone verjamemo, da lahko premagamo vsako ekipo. Ni bilo tekme, na kateri tega ne bi verjele. Zdaj smo ujele pravi ritem in prepričana sem, da smo zdaj še bolj prepričane v to. Upam, da nam bo v soboto uspelo odnesti obe točki."

Dvoboj se bo v soboto v Stožicah začel ob 16. uri.