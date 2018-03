Velenjčani klonili še pred Ribnico, ki je skočila na vrh

LIGA NLB, ZA PRVAKA IN OBSTANEK, 4. KROG

V 4. krogu rokometnega državnega prvenstva so Ribničani z 29:24 ugnali Velenjčane in zasedli prvo mesto. Pred drugim Celjem, ki bo v soboto gostilo Krko, ima dve točki in dve tekmi več. Koprčani, ki jih vodi slovenski selektor Veselin Vujović, so v sredo premagali Loko.