Velenjčani so se namučili za dve točki v Kopru, Trimo na vrhu

Velenjčani so tretji na lestvici, a so odigrali dve tekmi manj od največjih tekmecev za naslov prvaka. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Liga NLB se počasi približuje koncu, poteka pa ogorčen boj za prvaka, v katerem so se po zmagi Velenja nad Celjem in Trima karte pomešale. Celjani so v soboto premagali Izolo in skočili na vrh, a le začasno, saj so Trebanjci zvečer zanesljivo premagali Slovenj Gradec in spet prehiteli pivovarje. V nedeljo so se Velenjčani namučili za zmago v Kopru in ostajajo glavni kandidati za naslov prvaka, saj so odigrakli dve tekmi manj od tekmecev, pa za vodilnim Trimom zaostajajo le dve točki.

Po dveh zmagah na derbijih proti Celju Pivovarni Laško so se rokometaši Gorenja povsem približali naslovu prvaka. Ena od morebitnih pasti bi jih lahko čakala v Kopru, dvoboj z motiviranimi nekdanjimi varovanci zdajšnjega trenerja Velenjčanov Zorana Jovičića so mnogi ocenili kot najtežjo nalogo na poti do četrtega naslova prvaka.

Res se je izkazala kot težka, saj se Koprčani, ki se borijo za uvrstitev v Evropo, nikakor niso hoteli predati in so grozili do zadnje minute, toda Velenjčani so jo vendarle uspešno premagali. Zdaj jo čakajo še štiri, od tega dve zaostali, zaradi katerih so še vedno na tretjem mestu prvenstvene razpredelnice. Na njej zaenkrat zaostajajo za Trimom Trebnje in Celjem Pivovarno Laško.

V Bonifiki so domači sicer povedli s 5:3, nato pa so Velenjčani dosegli štiri zaporedne gole. Andraž Kete, s petimi goli najboljši strelec domače ekipe, je Koprčane še enkrat vrnil v vodstvo (10:9), to pa je bilo tudi njihovo zadnje na tekmi. Tekmeci so ob polčasu vodili s 15:12, v drugem delu tudi že za šest golov, nazadnje je bila taka razlika pri izidu 22:28.

V zaključku pa so gostitelji favorite začeli loviti, Žiga Smolnik je imel v 56. minuti pri izidu 27:29 na voljo strel s črte sedmih metrov, toda žoga se je z ene vratnice odbila v drugo, na drugi strani pa je zgrešeno priložnost s svojim edinim golom na tekmi kaznoval David Miklavčič. Na koncu so se domači še dvakrat približali na dva gola zaostanka, več pa jim ni uspelo.

Najboljši strelec tekme je bil z osmimi goli Velenjčan Tilen Sokolič.

Liga NLB, 24. krog: Petek, 14. maj:

Jeruzalem Ormož : LL Grosist Slovan 29:27 (15:16) Sobota, 15. maj:

Celje Pivovarna Laško : Izola 35:18 (17:5)

Novak 8, Mazej in Čepić po 4; Miklavec 5, Orbanič 4



Krka : Maribor Branik 21:24 (8:9)



Riko Ribnica : Ljubljana 30:32 (13:16)



Dobova : Urbanscape Loka 24:23 (13:10)



Trimo Trebnje : Slovenj Gradec 33:20 (17:12)

Rašo 5, Cingesar, Kotar in Cirar po 4; Levc 5, Milenković in Ošlak po 3 Nedelja, 16. maj:

Koper : Gorenje Velenje 29:31 (12:15)

Kete 5, Smolnik, Breznikar in Žagar po 4; Sokolič 8, Verdinek 5, Jovičić in Tajnik po 4