Derbi Gorenju, drama v Trebnjem, Celje rešilo točko

V drugem krogu lige NLB so rokometaši Trimo Trebnjega na domačem parketu na ponovitvi lanskega finala pokalnega tekmovanja po preobratu s 27:28 klonili proti Slovenj Gradcu. Za zaključek kroga sta se v nedeljo na derbiju kroga pomerila Gorenje Velenje in Grosist Slovan, zmage pa so se z 29:27 veselili aktualni prvaki. Krog se je sicer začel v sredo z obračunom klubov iz Ormoža in Kopra, ki so ga z 32:30 dobili domači. Celjani so bili na pragu poraza v Ribnici, a rešil jih je Luka Perić.

Slovenski podprvaki iz Trebnjega so po uvodni gostujoči zmagi nad lokalnimi tekmeci iz Ivančne Gorice v domači dvorani doživeli hladno prho in klonili proti tekmecem iz Slovenj Gradca, ki so v prvem krogu doma izgubili proti prenovljenim in silno ambicioznim Ljubljančanom.

V razburljivi in negotovi končnici so bili bolj preudarni gosti. Po golu Cvetka so v zadnji minuti povedli s 27:26, a so gostitelji slabih deset sekund pred koncem prek Darka Cingesarja, potem ko se je po zgrešeni sedemmetrovki žoga odbila v njegove roke, izenačili na 27:27. Nekdanji slovenski reprezentant je nato storil "neumnost" in blokiral podajo vratarja do sredine igrišča. Sodnika Jože Humek in Rok Škvarč sta mu pokazala rdeči karton, gostom pa dosodila sedemmetrovko, ki jo je realiziral Cvetko za končno zmago z 28:27.

V soboto Loki ni uspelo oplemenititi točke proti Gorenju in je doma priznala premoč Krki, ki se je z zmago zavihtela na vrh lestvice, saj je edina stoodstotna ekipa po dveh tekmah. To sicer lahko v nedeljo uspe še Slovanu. Krško je z zmago proti Svišu vknjižilo prvi točki, Ribnica in Celje pa sta se razšla brez zmagovalca. Celjani so sicer večino srečanja vodili, v samih izdihljajih tekme pa so domači povedli s 33:31, nato pa je na sceno stopil Luka Perić in poskrbel, da se točka vrača tudi v Zlatorog.

Gorenje dobilo derbi

Osrednja tekma kroga se je v Šaleški dolini končala z zmagoslavjem državnih prvakov iz Velenja, zmagoviti gol za končnih 28:27 pa je pet sekund pred koncem dvoboja dosegel Enej Slatinek Jovičić. V Rdeči dvorani se je od prve do zadnje minute "prašilo na vse strani". Večji del prvega polčasa je minil v povsem enakovredni predstavi, Ljubljančani so si nekajkrat priigrali prednost dveh golov (2:0, 10:8, 11:9), a so branilci naslova iz Velenja zaostanek vselej nevtralizirali.

V končnici prve polovice tekme so v tej sezoni povsem prenovljeni in ambiciozni Ljubljančani, ki jih vodi slovenski selektor Uroš Zorman, znova zaigrali bolj odločno. V 28. minuti so po "projektilu" Tarika Mlivića znova povedli za dva gola (14:12), tolikšno prednost so imeli tudi ob odhodu na veliki odmor (16:14).

Začetek druge polovice tekme je minil v absolutni prevladi varovancev domačega trenerja Zorana Jovičića, ki so v uvodnih enajstih minutah naredili delni izid 8:2 in v 41. minuti povedli z 22:18. Petkratni državni prvaki iz Velenja so v 46. minuti imeli prednost petih golov (24:19), po Zormanovi minuti odmora pa se je razmerje moči na igrišču povsem spremenilo. Ljubljančani so naredili delni izid 6:0 in v 56. minuti po golu Leona Ljevarja povedli s 25:24. Kar 11-minutni velenjski strelski post je nato prekinil Vlado Matanović.

V razburljivi končnici so odločale malenkosti in navdihi posameznikov, zmagoviti gol pa je pet sekund pred zadnjim zvokom sirene za Velenjčane dosegel Enej Slatinek Jovičić. V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit prav junak dvoboja Slatinek Jovičić, v ljubljanski pa Bruno Vili Zobec. Oba sta dosegla po šest golov.

Liga NLB, 2. krog: Sreda, 11. september:

Jeruzalem Ormož : Koper 32:30 (13:16) Petek, 13. september:

Trimo Trebnje : Slovenj Gradec 27:28 (16:15) Sobota, 14. september:

Urbanscape Loka : Krka 26:31 (13:16)

Misteral Krško : Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 31:28 (12:14)

Riko Ribnica : Celje Pivovarna Laško 33:33 (13:16) Nedelja, 15. september:

18.00 Gorenje Velenje - LL Grosist Slovan

