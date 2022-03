Zorman pred povratno tekmo opozoril na glavno težavo

Danes bo celjska dvorana Golovec (14.30) gostila povratno tekmo za uvrstitev v sklepni del kvalifikacij za nastop na januarskem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem. Po prvi tekmi v Padovi imajo slovenski rokometaši proti Italiji zadetek prednosti. "Potegnili smo črto pod prvo tekmo in z analizo našli 25 napak, od tega 15 zgrešenih neoviranih strelov in deset neizsiljenih tehničnih napak. To vse pove o naši predstavi. Če zmanjšamo to število vsaj na pol, kar bi bilo primerno ravni, na kateri smo sposobni igrati, bo v nedeljo vse drugače," je pred tekmo prepričan slovenski selektor Uroš Zorman.

Novi slovenski selektor Uroš Zorman je pred odhodom v Padsko nižino s svojimi varovanci opravil le en skupni trening, ob tem pa ni mogel računati na dva dolgoletna nosilca igre. Krilni rokometaš Blaž Janc še vedno okreva po operaciji slepiča, tik pred začetkom priprav pa je ostal še brez obolelega levega zunanjega ostrostrelca in pomembnega člena v centralnem obrambnem bloku Boruta Mačkovška.

Na sredini tekmi v Padovi je s svojim ožjim trenerskim štabom debi na slovenski klopi doživel selektor Zorman. Kot enega pomembnejših ciljev v tem tednu si je zadal, da svojim izbrancem na rokometnem igrišču vrne nasmeške na obraz ter v njih znova obudi plamen borbenosti in nepopustljivosti, ki jih je reprezentanca v preteklosti že kazala. "Vzdušje v ekipi je zelo dobro, fantje so pozitivni in veseli. To je v mojih očeh največja dodana vrednost reprezentanci. Zelo sem zadovoljen," pogled na dozdajšnji potek priprav uvodoma opiše nekdanji kapetan reprezentance, danes pa njen selektor in nadaljuje: "Z reprezentanco smo skupaj od nedelje, v času do druge tekme pa imamo na voljo nekje pet pravih rokometnih treningov. Verjamem, da se bomo znova zbrali čez slab mesec dni, a tedaj bomo verjetno imeli na voljo še en trening manj. Reprezentanca je povsem druga različica tistega, česar smo vajeni v klubih, ko smo neprestano skupaj in lahko treniramo celoten čas. Veliko lažje bi nam bilo v reprezentanci, če bi lahko v tem tednu le pilili svojo taktiko in se v celoti posvetili treningom, a je, kar je. Temu se je treba prilagoditi," je dejal slovenski selektor.

Slovenci so na prvi tekmi storili veliko število napak. Foto: Guliverimage

Prvi cilj: zmanjšati število napak

Po prvi tekmi v Padovi imajo Zormanovi izbranci zadetek prednosti. "Italijane smo poznali že pred obračunom v gosteh, je pa morda res, da fantje niso verjeli, da znajo tekmeci tako dobro igrati rokomet. Potegnili smo črto pod prvo tekmo in z analizo našli 25 napak, od tega 15 zgrešenih neoviranih strelov in deset neizsiljenih tehničnih napak. To vse pove o naši predstavi. Če zmanjšamo to število vsaj na pol, kar bi bilo primerno ravni, na kateri smo sposobni igrati, bo v nedeljo vse drugače," recept za nov uspeh proti Italiji zaupa slovenski selektor in za konec pristavi: "Italija je resen tekmec. Ne smemo si privoščiti nobenega podcenjevanja. Treba jih je spoštovati in tako se jih bomo lotili v nedeljo," je pred tekmo še dejal Zorman.

V slovenskem taboru na današnji tekmi obljubljajo boljšo igro, sosedski obračun pa bo imel tudi slavnostni pridih. Slovenija je pred tremi desetletji, natančneje 18. marca 1992, prav v Golovcu odigrala svojo prvo uradno tekmo po osamosvojitvi, na njej pa je bila boljša od Italije z 19:13.

Jože Baznik je bil na prvi tekmi eden boljših posameznikov v slovenski izbrani vrsti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi Baznik opozoril na napake

"V vsakem primeru moramo mi gledati le nase in na svojo igro. Na prvi tekmi, prvi pod novim vodstvom, smo v igri delali napake, ki se nam načeloma ne bi smele dogajati. Če jih bomo na drugi tekmi popravili, potem ne bi smeli imeti težav," pred novim dvobojem z zahodnimi sosedi poudarja vratar Jože Baznik. Reprezentančni vratar, ki je na sredinem dvoboju nekajkrat fantastično posredoval, ko se je z italijanskim tekmecem srečal iz oči v oči, obenem dodaja: "Italija na prvi tekmi ni pokazala ničesar, česar ne bi že videli na videoanalizah. Naša postavljena obramba je bila z manjšimi napakami dokaj korektna. Največ napak smo naredili v tranzicijski igri in napadu, ko smo izgubljali žoge, Italijani pa to s pridom kaznovali. Tako so tudi držali stik z nami, ki ga sicer ne bi. Ko smo po tekmi gledali statistiko, bi že prepolovitev napak prinesla neprimerno boljši izid. K temu bomo stremeli na povratni tekmi v Celju," je še sklenil Baznik.

Skupni zmagovalec slovensko-italijanskega obračuna se bo v tem kvalifikacijskem ciklusu nato pomeril s Srbijo. Prva tekma bo 13. aprila, povratna pa tri dni pozneje.

Zmagovalec aprilskih tekem se bo prebil na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmu, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.

Kvalifikacije za SP 2023, povratna tekma: Nedelja, 20. marec, Celje, dvorana Golovec:

14.30 Slovenija - Italija /29:28/ // izid prve tekme

