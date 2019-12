Krstna tekma za novega rokometnega selektorja na Koroškem

Obe tekmi bosta zadnji preizkušnji pred evropskim prvenstvom, ki bo med 10. in 26. januarjem v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem. Pred odhodom v Göteborgu, kjer se bo v skupinskem delu pomerila s Švedsko, Poljsko in Švico, se bo predstavila še na Koroškem in v Zasavju.

Vodilo RZS: Reprezentanca naj nastopa po vsej Sloveniji

"Z ekipama iz Slovenj Gradca in Trbovelj smo v preteklosti že odlično sodelovali, obe sta se izkazali za dobri soorganizatorki tekem. Ob tem se Rokometna zveza Slovenije še naprej drži vodila, da slovenska moška reprezentanca nastopa po vsej Sloveniji in tako pomaga popularizirati rokometno igro tudi v morda nekoliko manjših klubskih sredinah. Prepričan sem, da nas januarja čakata lepa rokometna dogodka," je pred bližnjima pripravljalnima tekmama dejal direktor reprezentance Uroš Mohorič.

Tekma v Slovenj Gradcu se bo v petek, 3. januarja, začela ob 19. uri, tekma v Trbovljah pa dan pozneje ob 17.30. Cena vstopnice za vsako izmed tekem v predprodaji znaša 10 evrov, na dan tekme bo ta stala dva evra več.

Pred odhodom na EP se bodo člani na pripravljalnih tekmah predstavili tudi na slovenskih tleh!🔥🤾‍♂️🇸🇮



➡ petek, 3.1., ob 19.00 proti S. Makedoniji v Slovenj Gradcu

➡ sobota, 4.1., ob 17.30 proti Črni gori v Trbovljah



Več informacij na: https://t.co/AwZxGejQOM#miSlovenci pic.twitter.com/jSsCwkxgbp — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) December 12, 2019

Na Švedsko se bodo podali 8. januarja

Slovenska reprezentanca bo sicer priprave preživela v tradicionalnem taboru v Zrečah. Na Štajerskem se bo zbrala v četrtek, 26. decembra. V švedski Göteborg, kjer bo v prvem delu evropskega prvenstva nastopala v skupini F, se bo podala v sredo, 8. januarja.

Slovenijo uvodni obračun na evropskem prvenstvu čaka v petek, 10. januarja, ko se bo ob 20.30 v dvorani Scandinavium pomerila s Poljsko. V nedeljo, 12. januarja, ob 18.15 sledi obračun s Švedsko, dva dni zatem ob 20.30 pa še s Švico.

V drugi del tekmovanja, ki bo potekalo v dobrih 250 kilometrov oddaljenem Malmöju, bosta napredovali najboljši reprezentanci iz skupine.

Širši reprezentančni seznam za nastop na EP 2020 sta v obdobju iskanja novega selektorja sestavila dosedanji Vujovićev pomočnik Uroš Zorman in direktor reprezentance Uroš Mohorič.

Širši reprezentančni seznam za EP 2020: - vratarji: Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško), Urban Lesjak (Hannover), Urh Kastelic (Göppingen) in Rok Zaponšek (Csurgo); - krilni igralci: Blaž Janc (Kielce), Gašper Marguč (Veszprem), Mario Šoštarić (Pick Szeged), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Matic Verdinek (Gorenje), Darko Cingesar (Aix) in Simon Razgor (Meškov Brest); - zunanji igralci: Borut Mačkovšek (Veszprem), Dean Bombač, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Sebastian Skube (Silkeborg), Gregor Potočnik (Csurgo), Miha Zarabec (Kiel), Staš Skube (Vardar Skopje), Rok Ovniček (Nantes), Vid Kavtičnik (Aix), Jure Dolenec (Barcelona), Matic Grošelj (Celje Pivovarna Laško), Nejc Cehte (Hannover) in Žiga Mlakar (Wisla Plock); - krožni napadalci: Vid Poteko, Kristjan Horžen (oba Celje Pivovarna Laško), Blaž Blagotinšek (Veszprem) in Igor Žabić (Wisla).

Preberite še: