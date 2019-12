Naslednik Veselina Vujovića bo znan čez slab teden dni

Bobinac je člane predsedstva RZS seznanil s trenutno najbolj aktualnim nerešenim vprašanjem na RZS. V zvezi s tem je dejal, da je bila odločitev o zamenjavi Veselina Vujovića, ki so jo člani predsedstva sprejeli 27. novembra, povsem pravilna glede na vse okoliščine, ki so se v zadnjem obdobju dogajale v elitni slovenski izbrani vrsti.

"Prepričan sem, da bo novi strokovni mož moške izbrane vrste prinesel novo in pravo energijo ter da bo na bližnjem evropskem prvenstvu naredil vse, kar je v njegovi moči, da se Slovenija prebije do kvalifikacijskega turnirja za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020," je na današnji seji med drugim dejal Bobinac.

Bo vroči stolček zasedel legendarni Šved?

Eden od resnih kandidatov naj bi bil legendarni nekdanji švedski reprezentant Ljubomir Vranješ. Foto: Sportida Vodstvo RZS je 27. novembra pretrgalo pogodbo s Črnogorcem Vujovićem. V rokometnem zakulisju so po njegovi odstavitvi, ki se je zgodila slaba dva meseca pred začetkom evropskega prvenstva na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, zaokrožila številna imena mogočih Vujovićevih naslednikov, a dejstvo je, da so pogovori vodilnih oseb na RZS z mogočimi kandidati minili v najstrožji možni tajnosti in daleč od oči javnosti.

Nekateri menijo, da je najbližji vroči slovenski klopi Šved Ljubomir Vranješ. Pod vodstvom člana zlatega švedskega rokometnega rodu in člana razvpitega "Bengan Boys" - v tej ekipi so bili poleg Vranješa še sami velikani rokometne igre, kot so Magnus Wislander, Per Carlen, Staffan Olsson, Magnus Andersson, Ola Lindgren in Stefan Lövgren, vodil pa jih je legendarni Bengt Johansson - je nemški Flensburg leta 2014 osvojil evropsko ligo prvakov. Nekoliko se mu je zalomilo pri njegovem poznejšem delu v madžarski izbrani vrsti in na klubskem področju pri Veszpremu.

Nekateri namigujejo, da se bo na slovensko klop usedel eden od znanih španskih strokovnjakov, kot so trener razvpitega PSG Raul Gonzalez, Vardarja iz Skopja Roberto Garcia Parrondo, Picka iz Szegeda Juan Carlos Pastor in strateg poljskega velikana Vive Kielce Talant Dušebajev.

Širši seznam kandidatov za SP sestavila Vujovićeva pomočnika

Zaradi vseh teh okoliščin v iskanju novega selektorja sta nabor 28 kandidatov za nastop na evropskem prvenstvu med 10. in 26. januarjem 2020 sestavila dosedanji Vujovićev pomočnik Uroš Zorman in direktor reprezentance Uroš Mohorič.

Slovenija se bo v skupinskem delu v Göteborgu pomerila s Švedsko, Poljsko in Švico. Po dve najboljši reprezentanci iz skupine F se bosta prebili v drugi del zaključnega turnirja, ki bo nato v Malmöju.

Finalni del prvega evropskega prvenstva s 24 nastopajočimi izbranimi vrstami bo v Stockholmu, tekme skupinskega in drugega dela pa bodo še na Dunaju in v Gradcu ter Trondheimu.