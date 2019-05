Kristjan Horžen podaljšal pogodbo s Celjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je podaljšal pogodbo s krožnim igralcem Kristjanom Horžnom do konca sezone 2021/2022, so sporočili iz kluba.

Horžen, ki v višino meri 192 centimetrov, je v Celje Pivovarno Laško prišel iz Trebnjega pred začetkom te sezone. Za člane je doslej zbral 46 nastopov, na katerih je dosegel 85 zadetkov. Svoj krst je letos doživel tudi v ligi prvakov, kjer je dosegel 14 zadetkov.

"Vesel sem, da ostajam v Celju, kjer se odlično počutim. Odločitev za podaljšanje pogodbe je bila preprosta, saj čutim veliko zaupanje s strani kluba, trenerja in navijačev. Tu so vrhunski pogoji za moj razvoj, napredujem iz dneva v dan. Verjamem, da bom s trdim delom naredil še korak dalje v moji rokometni igri. Veselim se zaključka te sezone in vseh prihodnjih, ki jih bom odigral v celjskem dresu," je za celjsko spletno stran dejal Horžen.

