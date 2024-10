Rokometašice Krima Mercatorja so v ligo prvakinj 2024/25 krenile s serijo štirih zmag. V soboto v Stožice (18.00) prihaja CSM Bukarešta, v ljubljanskem taboru pa napovedujejo peto zmago in novi dve točki.

"Od začetka vemo, katere so najmočnejše ekipe v naši skupini in delali smo na tem, da bomo v dvoboju z Bukarešto ter kasneje s Ferencvarosem in Metzom v najboljši formi. Fenomenalno bi bilo, če bi bili tudi po petih krogih neporaženi," pred tekmo pravi glavni trener Dragan Adžić.

Bukarešta ima izjemno ekipo, toda ...

"Prepričan sem, da smo močnejši in verjamem, da bomo to pokazali tudi na igrišču." Foto: Bor Slana/STA Tega ni prestrašilo niti dejstvo, da so Romunke Krim spomladi izločile v osmini finala tega tekmovanja, obe tekmi pa dobile s 30:24. "Mi smo stabilnejši, bolj povezani in bolj skoncentrirani kot lani. Imamo dve igralki, ki sta prišli prav iz Bukarešte, s čimer smo še močnejši. Poznamo se. Bukarešta ima izjemno ekipo, odlično zunanjo linijo, ki je njihova udarna moč, a prepričan sem, da smo močnejši in verjamem, da bomo to pokazali tudi na igrišču," še pravi Adžić.

Slednji je lahko zadovoljen tudi s sestavo ekipe. Manjkala bo 17-letna Philomena Egger. "Zaradi težav z meniskusom letos nanjo ne moremo več računati, seveda pa komaj čakamo, da se vrne v ekipo, saj gre za igralko z izjemnim potencialom," razkriva Adžić, ki pa bo spet lahko računal na Jovanko Radičević in Ano Abino. "Vedno so kakšne težavice, a verjamem, da bodo za tekmo vse nared."

Španka še posebej motivirana

Iz Bukarešte sta se v Ljubljano letos preselili Francozinja Grace Zaadi Deuna in Španka Jennifer Gutierrez Bermejo. "Seveda ekipo dobro poznam, a tudi pri njih je prišlo do sprememb. Imajo izjemne izkušnje, so borbene in tudi letos je njihov cilj zaključni turnir," o moči tekmic pravi Španka.

Alja Varagić in Jennifer Gutierrez Bermejo. Španka je še lani igrala za Bukarešto. Foto: Bor Slana/STA

Ta bo podrobnosti o tekmicah seveda podrobno delila s soigralkami. "Tudi mi si želimo zmagati, in opozorila bom prav na vse, kar vem, da se nanje čim bolje pripravimo. Sama bom imela na tekmi posebno motivacijo. Veselim se prijateljic, ki jih bom spet videla, a izziv bo tudi zaigrati proti njim."

Gutierrez Bermejo pa je opozorila na še en pomemben element. "Želimo si podporo s tribun. Navijači so cilj in smisel športa. Za nas, to vedno rade rečemo, pa vselej predstavljajo osmega igralca na parketu. Upam, da se jih bo zbralo čim več."

Ni skrivnosti

"V napadu ne smemo izgubljati žog in prejemati lahkih golov." Foto: Bor Slana/STA "V zadnjih letih smo velikokrat igrale med seboj. Letos mislim, da imamo pri nas to moč, povezanost in borbenost, da zmagamo. Mislim, da se bo tekma odločala v zadnjih 10 minutah, odločalo pa bo tudi to, kdo bo naredil manj tehničnih napak. Izkušnje bodo na obeh straneh izenačene," pa je na druženju z novinarji ocenila Alja Varagić.

Temu dodaja: "V napadu ne smemo izgubljati žog in prejemati lahkih golov. To Bukarešta zna kaznovati. Mislim, da je naša pomembna prednost koncentracija, ki jo kažemo, in mislim, da lahko pokažemo še več kot na zadnjih štirih tekmah. Če nam to uspe, verjamem, da bomo v soboto osvojile dve novi točki."

