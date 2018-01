Vse poti vodijo v Varaždin: kakšne so cene vstopnic?

Drugi krog EP v rokometu

Slovenski rokometaši danes ob 20.30 v Varaždinu začenjajo pohod proti polfinalu evropskega prvenstva. V preteklosti so že večkrat izpostavili velik pomen podpore navijačev, nanjo računajo tudi v Varaždinu. Za današnjo tekmo z olimpijskimi prvaki Danci je na voljo še manj kot 200 vstopnic, par sto jih je na voljo še za ogled tekme s Španci (torek) in Čehi (sreda).

Kot so nam povedali pri Kompasu Slovenije so vstopnice za današnjo tekmo z Danci (20.30) pri njih že pošle, medtem ko jih je okrog 300 še vedno na voljo za torkov obračun s Španci (18.15) in še nekaj več za tekmo s Čehi (sreda 16.00). Cena vstopnic se giblje med 45 in 70 evrov, za paket, ki vključuje tudi avtobusni prevoz do prizorišča boste odšteli 70 evrov.

Po zadnjih podatkih je vstopnice za današnjo tekmo mogoče kupiti na hrvaškem portalu www.ulaznice.hr. Cene se gibljejo od 300 do 500 hrvaških kun oz. od 40 do 67 evrov.