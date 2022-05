Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Wisle so osvojili tretje mesto.

Rokometaši poljske Wisle iz Plocka so zasedli tretje mesto na zaključnem turnirju evropske lige v Lizboni. Potem ko so v polfinalu izgubili proti gostiteljici turnirja Benfici, so danes premagali hrvaške Nexe Našice s 27:22 (14:13).