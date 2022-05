V Celju vse pripravljeno za parado prvakov

Dogodek so v mestu ob Savinji poimenovali "parada prvakov", v zahvalo za podporo skozi vso sezono pa se je celjski klub odločil, da bo vstop brezplačen za vse njihove privržence.

Celjani so le šestkrat ostali praznih rok v državnem prvenstvu. Štirikrat so se naslova veselili Velenjčani v sezonah 2008/09, 2011/12, 2012/13 in 2020/21, po enkrat pa Prulčani v sezoni 2001/02 in Koprčani v sezoni 2010/11.

Danes bodo na sporedu vse tekme zadnjega kroga v ligi NLB, vse se bodo začele ob 18. uri. Poleg tekme Celje Pivovarna Laško - Sviš Ivančna Gorica so drugi pari Urbanscape Loka - Trimo Trebnje, Slovenj Gradec 2011 - Gorenje Velenje, Ljubljana - Dobova, Riko Ribnica - Maribor Branik, LL Grosist Slovan - Herz Šmartno in Jeruzalem Ormož - Koper.

Na prvih treh mestih, ki jih zasedajo Celje Pivovarna Laško, Trimo Trebnje in Gorenje Velenje, ne more priti do sprememb, vrstni red pa se lahko spremeni v razvrstitvi od četrtega do sedmega mesta. Trenutno je četrta Riko Ribnica, ki ima točko več od Urbanscapa Loke, ter dve od Kopra in Slovenj Gradca 2011.

Po koncu sezone se bosta od prvoligaške druščine poslovila Herz Šmartno in Ljubljana, med elito se vračata Krško in novomeška Krka.

Liga NLB, 26. krog Petek, 27. maj:

18.00 Urbanscape Loka - Trimo Trebnje

18.00 Slovenj Gradec 2011 - Gorenje Velenje

18.00 Ljubljana - Dobova

18.00 Celje Pivovarna Laško - Sviš Ivančna Gorica

18.00 Riko Ribnica - Maribor Branik

18.00 LL Grosist Slovan - Herz Šmartno

18.00 Jeruzalem Ormož - Koper