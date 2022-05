Začenja se predzadnje dejanje sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velenjčani so prejšnji konec tedna osvojili pokalni naslov.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Po tednu dni premora zaradi finalnega turnirja pokala Slovenije se bo danes začel predzadnji krog lige NLB. 25. krog Lige NLB bodo odprli Velenjčani in Ljubljančani.

Predzadnji krog Lige NLB v petek prinaša obračuna med Trimom Trebnjim in Slovenj Gradcem ter Mariborom Branikom in Grosistom Slovanom. Izbranci Uroša Zormana bi v primeru zmage vsaj do sobote še ohranili odprte možnosti za naslov državnih prvakov.

Vodilni Celjani bodo nato v soboto gostovali pri Dobovi, ki so jo ugnali v tekmi za tretje mesto pokalnega tekmovanja. Če bodo celjski rokometaši uspešni, si bodo že zagotovili 25. naslov državnih prvakov.

Liga NLB, 25. krog: Četrtek, 19. maj:

18.00 Gorenje Velenje - Ljubljana Petek, 20. maj:

20.00 Trimo Trebnje - Slovenj Gradec

20.00 Maribor Branik - Grosist Slovan Sobota, 21. maj:

19.00 Koper - Urbanscape Loka

19.00 Herz Šmartno - Jeruzalem Ormož

19.00 Ivančna Gorica - Riko Ribnica

19.00 Dobova - Celje pivovarna Laško