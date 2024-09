Jeruzalem Ormož zanesljivo čez prvo oviro iz Litve

Rokometaši Jeruzalema Ormoža so se uvrstili v drugi krog evropskega pokala, potem ko so v uvodnem krogu v dveh tekmah premagali litovski Granitas-Karys s skupnim izidom 67:54. Po domači zmagi z 32:26 pred tednom dni je bilo tokrat v Litvi 35:28 v korist Ormožanov.

Granitas-Karys : Jeruzalem Ormož 28:35 (14:18) Športni center Kauno Rajono, sodnika: Kinnari in Skogberg (oba Finska).



Granitas-Karys: Drungilas, Videika, Butkus 8, Pranckevicius, Rinkevičius 1, Buronko 1, Barsenas, Banelis, Kairys 1, Jurkevičius 3, Piragis 4, Trainys, Janušonis 1, Štarolis 5, Lazauskas 4.

Jeruzalem Ormož: Ranfl, Zemljič, Mlač Černe, Munda 2, Bogadi 1, Sok 9, Vincek, M. Hebar 4, Šulek 1, G. Hebar 2, Lukman 1, Korže Lesjak, Pungartnik 7, Krabonja, Jerenec 6, Škrinjar 2.



Sedemmetrovke: Granitas-Karys 2 (1), Jeruzalem Ormož 1 (0).

Izključitve: Granitas-Karys 4, Jeruzalem Ormož 8 minut.

Rdeči karton: /.

Ekipa iz Prlekije je temelje za uvrstitev v drugi krog evropskega pokala postavila pred tednom dni, ko je v domačem Hardeku zmagala z 32:26. Na današnji povratni tekmi v predmestju Kaunasa je imela od prve do zadnje minute vajeti igre v svojih rokah in se po zmagi s 35:28 (18:14) tudi zasluženo prebila v naslednji krog.

Izbranci ormoškega trenerja Saša Prapotnika so po izenačenem uvodu v 23. minuti povedli za pet golov (15:10), na polčasu pa je je njihova prednost znašala štiri zadetke (18:14). V drugi polovici tekme so še povečali frekvenco svojih obratov in tekmece zasenčili v vseh prvinah igre. Največ so vodili za devet golov.

Pri Ormožanih je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Tadej Sok z devetimi goli. Gašper Pungartnik je prispeval sedem, Filip Jerenec pa šest zadetkov. Vratar Aleš Zemljič je zbral enajst obramb.