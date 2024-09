Jeruzalem Ormož z lepo prednostjo v Litvo

Jeruzalem Ormož : Granitas-Karys 32:26 (13:11) Dvorana Hardek, gledalcev 600, sodnika: Davor in Zoran Lončar (oba Hrvaška).



Jeruzalem Ormož: Ranfl, Zemljič, Mlač Černe, Munda 2, Bogadi, Sok 9 (2), Vincek, M. Hebar 6 (1), Šulek 3, G. Hebar 2, Lukman, Korže Lesjak, Pungartnik 5, Krabonja, Jerenec 4, Škrinjar 1.

Granitas-Karys: Drungilas, Videika, Butkus 3, Pranckevicius, Rinkevičius 1, Buronko 1, Barsenas, Banelis, Kairys, Jurkevičius 10, Piragis 2, Trainys, Janušonis, Štarolis 6 (1), Lazauskas 3.



Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 4 (3), Granitas-Karys 1 (1).

Izključitve: Jeruzalem Ormož 4, Granitas-Karys 2 minuti.

Rdeči karton: /.

Rokometaši iz Prlekije so z odliko opravili uvodno nalogo na prvi mednarodni tekmi v sezoni 2024/25. Na prvi tekmi uvodnega kroga tretjega najmočnejšega evropskega tekmovanja so premagali tekmece z Baltika, povratno tekmo čez teden dni v Kaunasu pa bodo začeli s prednostjo šestih golov.

Izbranci domačega trenerja Saša Prapotnika so sijajno odprli obračun v Hardeku in si že po 15 minutah igre priigrali visoko prednost šestih golov (9:3). V nadaljevanju niso več tako prevladovali, naredili so tudi nekaj nepotrebnih napak, tako da je njihova prednost na polovici tekme znašala le dva gola (13:11).

Domači rokometaši so imeli večji del drugega polčasa prednost dveh do štirih golov. V prelomnih trenutkih dvoboja so zaigrali učinkovito in na koncu dosegli najvišjo prednost iz prve polovice tekme.

Pri Ormožanih je bil najbolj učinkovit izkušeni krilni igralec Tadej Sok z devetimi goli. Martin Hebar je za zmago prispeval šest, Gašper Pungartnik pa pet zadetkov.