Janc in Makuc z Barcelono osvojila španski pokal

Po zaključku moškega svetovnega prvenstva so se rokometaši po Evropi vrnili na igrišča v klubskih dresih, tudi Slovenci, ki igrajo na tujem. Pretekli konec tedna sta Blaž Janc in Domen Makuc z Barcelono osvojila španski pokal.

Barcelona je bila na Lanzarotu na Kanarskih otokih na zaključnem turnirju v polfinalu s 35:27 boljša od Iruna, v finalu pa je za 18. zaporedni naslov s 37:34 ugnala še Torrelavego, ta hip drugo najuspešnejšo ekipo španskega prvenstva. Slovenca sta prispevala vsak po en zadetek.

Na Danskem je Aalborg še naprej vodilna ekipa tamkajšnje lige, a mu tekmeci tesno dihajo za ovratnik. Alborg in drugouvrščeno ekipo GOG loči le točka razlike. Tokrat se je klub slovenskega reprezentanta Aleksa Vlaha pomeril z zasedbo Bjerringbro-Silkeborg, ki se nahaja med elitno četverico. Brez zgrešenega strela je kot drugi najboljši posameznik svoje ekipe k zmagi na gostovanju z 39:26 prispeval sedem golov.

Medtem ko Vlaha ta konec tedna čaka zaključni turnir danskega pokalnega tekmovanja, pa so se v polfinale na Poljskem uspešno prebili vsi slovenski reprezentanti. Zarabec je ob zmagi Wisle proti Gdansku (36:22) dosegel šest zadetkov, Mitja Janc je dodal enega, Tim Cokan pa je tokrat pristal izpadel iz kadra svoje ekipe. Med četverico najboljših bo tudi Klemen Ferlin v dresu Kielc, ki so bile s 43:28 boljše od Opol.

Brez predstavnikov bo Slovenija na zaključku francoskega pokala. Deset obramb Jožeta Baznika ni bilo dovolj Paucu za skalp Montpelliera (31:33), Nantes pa je brez poškodovanega Roka Ovnička v četrtfinalu tesno klonil proti PSG (39:40).

V Nemčiji so nadaljevali ligaško tekmovanje, v vlogi trenerja Flensburga Handewitta pa je z zmago (26:32) proti nekdanjemu Ferlinovemu klubu Erlangnu debitiral Aleš Pajovič. Blaž Blagotinšek se v zmagovalni ekipi ni vpisal med strelce, je pa uspešno blokiral enega izmed strelov tekmecev.

Odlično strelsko formo je v nemški bundesligi prikazal prihodnji Flensburgov igralec Domen Novak. Desnokrilni slovenski reprezentant je za tesno zmago (28:27) Wetzlarja v Bietigheimu brez zgrešenega strela prispeval osem golov, uspešno je izvedel tudi vseh pet strelov s sedmih metrov.

Evropska klubska tekmovanja so v moški konkurenci v tem tednu še počivala, so pa bile dejavne rokometašice. Nataša Ljepoja v dresu romunske Valcee v Stavangerju na Norveškem sicer ni bila pretirano razpoložena, saj je proti Soli zgrešila oba strela, je pa njena ekipa na četrti tekmi prvega dela evropske lige dosegla tretjo zmago (38:34) in skočila na vrh skupine B.

