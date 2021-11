Slovenke v generalki za SP visoko izgubile proti Hrvaticam

Slovenske rokometašice so bile na današnjem obračunu v znanem turističnem kraju v Istri od prve do zadnje minute v podrejenem položaju. Gostiteljice so jim že v 11. minuti ušle na štiri gole (2:6), potem ko so naredile delni izid 0:4, na polčasu pa je zaostanek znašal pet zadetkov (10:15), pri čemer je polovico slovenskih zadetkov dosegla Tjaša Stanko.

V nadaljevanje je Slovenija zaradi dvominutnih izključitev vstopila z dvema igralkama manj v polju, takoj na začetku pa sta bili izključeni še Petra Kramar in Elizabeth Omoregie. Adžićeve varovanke so imele v 34. minuti zaostanek sedmih golov (10:17). Nato so zaigrale malenkostno bolje in se nosilkam bronastega odličja z lanskega evropskega prvenstva na Danskem približale na pet golov zaostanka (15:20).

Tjaša Stanko je bila z osmimi zadetki najboljša strelka v izbrani vrsti Slovenije. Foto: Luka Vovk/Sportida

V nadaljevanju so spet zaigrale medlo. Hrvatice so to znale izkoristiti, v 52. minuti so jim ušle na deset golov (17:27), kar je bil tudi največji slovenski zaostanek na današnji tekmi.

Adžić: Le proti najboljšim lahko napredujemo

Dragan Adžić poudarja, da visok poraz v Poreču ne menja ambicij Slovenije na SP. Foto: Vid Ponikvar Dragan Adžić, selektor Slovenije: "Na drugi tekmi s Hrvaško so se pokazale nekatere naše pomanjkljivosti v igri in trenutna pripravljenost posameznic. Zahvaljujem se Hrvaški rokometni zvezi in trenerskem kolegu Šoštariću za to skupno akcijo. Prvo tekmo smo odigrali na precej visoki ravni, nato v soboto skupaj trenirali stvari, kar je morda nekoliko netipično, zato je bilo povsem pričakovano, da bo druga tekma za nas naporna. To potrjujeta večje število tehničnih napak in raven agresivnosti v obrambi. A druge poti ni. Hrvaška je trenutno ena najboljših reprezentanc in le proti najboljšim lahko napredujemo. Trenutno imamo tudi nekaj težav s poškodbami. Amra Pandžić je opravila preglede, ki so pokazali, da poškodba kolena ni hujše narave, Elizabeth Omoregie ima težave s prstom na roki in kolenom, Ana Gros pa je po manjših težavah dobila konkretno minutažo. Ta rezultat ne menja naših ambicij. Sedaj se moramo osvežiti in kar najbolje pripraviti na začetek svetovnega prvenstva."

Tjaša Stanko, reprezentantka Slovenije: "Na dosedanjih treningih smo precej delali, a nam še kar nekaj manjka do popolnosti. Mini priprave in tekmi v Poreču sta nam zelo koristili, da smo videli, kje se trenutno nahajamo z ravnijo naše igre. Obramba na drugi tekmi ni bila na pravi ravni, 29 zadetkov je preveč. Tekma je bila namenjena odpravljanju naših napak in menim, da smo na pravi poti."