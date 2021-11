Bronaste Hrvatice šele v končnici strle slovenski oreh

Selektor Dragan Adžić je na prvi obračun z južnimi sosedami popeljal 18 igralk. Počivati je pustil Aljo Varagić, ki po bolezni še ni bila povsem pripravljena za vse največje napore, zaradi lažje poškodbe prsta na roki pa na igrišče ni stopila niti druga izmed ključnih reprezentantk, Elizabeth Omoregie.

Uvodne minute v znamenju Slovenk

Uvodne minute obračuna so minile v znamenju Slovenk, te so se nosilkam brona z zadnjega evropskega prvenstva zoperstavile izjemno hrabro in borbeno. Z golom debitantke Petre Kramar je Slovenija ob koncu četrte minute povedla s 3:1.

Hrvatice so za tem strnile svoje vrste in 13 minut pozneje povedle za štiri zadetke (10:6), a to Slovenk ni zaustavilo. Z dobro igro v obrambi, na drugi strani pa dobrim sodelovanjem Ane Gros in Nataše Ljepoja, so do konca 25. minute slovenske rokometašice pripravile delni niz 5:1 in izid poravnale na 11:11. Na glavni odmor so z golom prednosti vseeno odšle Hrvatice, ki so v zadnji sekundi zadele za 13:12, ob tem pa je dvominutno izključitev prejela Ljepoja.

Igralski primanjkljaj se slovenski igri na začetku nadaljevanja ni poznal. Tudi drugi polčas se je namreč začel po notah gostiteljic, ki so prek razigrane Aneje Beganović stopile v ospredje, sredi 39. minute pa se z zadetkom Maje Svetik povzpele na +2 (17:15).

"V soboto gremo po zmago," je odločena najboljša strelka slovenske vrste s četrtkove tekme Nataša Ljepoja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zmanjkalo zbranosti

Sledilo je obdobje, v katerem je Slovenkam manjkalo zbranosti pri neoviranih zaključnih strelih. To so Hrvatice hitro izkoristile in ujele priključek, šele v zadnjih 10 minutah pa strle odpor Slovenk, ko so s štirimi zaporednimi zadetki v 58. minuti ušle na 27:22.

Pri Sloveniji je bila s petimi zadetki najuspešnejša Nataša Ljepoja, s štirimi, vse je dosegla v prvem polčasu, ji je sledila Ana Gros. Po tri so dodale Aneja Beganović, Tjaša Stanko in ob krstnem nastopu Petra Kramar.

Po sobotni tekmi reprezentanco čaka prosta nedelja, v ponedeljek pa se bo znova zbrala v Laškem. Tam bo opravila zadnje treninge pred četrtkovim odhodom na svetovno prvenstvo v Španijo. Uvodna tekma jo čaka dan za tem proti Črnogorkam. Za tem v skupini A sledita še preizkusa proti olimpijskim prvakinjam Francozinjam in afriškim prvakinjam Angolkam, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

"V soboto gremo po zmago!"

"Na začetku sem bila zaradi debija nekoliko nervozna. Z dekleti smo dokazale, da nobeni ekipi proti nam ne bo lahko. Na treningih smo veliko poudarka dali igri v obrambi, kar se je na igrišču tudi pokazalo. Vsi se zavedamo kakovosti hrvaške reprezentance, a upam, da se bo v soboto tehtnica prevesila na našo stran," je povedala debitantka v slovenski izbrani vrsti Petra Kramar.

Najboljša strelka Nataša Ljepoja pa je dodala: "Bolj kot končni rezultat je pomembno to, da smo vse igralke tekmo odigrale po najboljših močeh in izkoristile svojo priložnost. Menim, da smo se izkazale, je pa v naši igri še precej prostora za napredek. V soboto gremo po zmago!"