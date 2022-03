Gregor Lorger ostaja v Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dogovoru za podaljšanje sodelovanja s kapetanom Tadejem Sokom se je vodstvo RK Maribor Branik za novo pogodbo dogovorilo tudi z nekdanjim reprezentančnim vratarjem Gregorjem Lorgerjem. Ta bo v štajerski prestolnici ostal še tretjo sezono, so danes sporočili iz kluba.

Vodstvo kluba se je z 205 centimetrov visokim vratarjem, ki je izkušnje nabiral tudi v Španiji, Nemčiji, Katarju, na Madžarskem in Hrvaškem, dogovorilo za podpis nove pogodbe, ki bo veljala do konca sezone 2022/23.

"Vesel sem, da smo se s klubom dogovorili za enoletno podaljšanje pogodbe. V klubu in ekipi vlada dobra kemija, pogoji za delo so odlični. Mislim, da bo tudi v novi sezoni ekipa zanimivo sestavljena iz mladih in atraktivnih igralcev, ki jim bomo družbo delali nekateri starejši, ki bomo ekipi pomagali s svojimi izkušnjami. Nove sezone se zelo veselim," je ob podpisu pogodbe povedal Lorger.