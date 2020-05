"Gorenje? Sredstva so nam znižali že dolgo nazaj."

Slovenski športni klubi so se v času epidemije novega koronavirusa znašli v nezavidljivem položaju. Sezone v večini tekmovanj so predčasno končane, kriza pa bo za sabo pustila opustošenje predvsem v finančnem smislu. Med tistimi, ki so se že pred epidemijo borili s finančnim primanjkljajem, so tudi rokometaši velenjskega Gorenja, v težavah pa se je znašel tudi njihov generalni sponzor Gorenje. "Naš generalni sponzor nam je sredstva znižal že dolgo časa nazaj, še preden je podjetje prevzel tuji lastnik," pojasnjuje direktor kluba Janez Gams.

Rokometna klubska sezona v Sloveniji je že dober mesec končana. Lanski pokalni zmagovalec iz Velenja v njej ni pustil globljih sledi, predčasno končano sezono je po prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa končal na četrtem mestu. Je pa Velenjčanom bolje kazalo v evropskih tekmovanjih, kjer so v pokalu EHF ohranjali možnosti za preboj v četrtfinale, a je tudi tam sezona predčasno končana.

Za velenjski klub se je sezona končala v precej neprimernem času. Foto: Grega Valančič/Sportida

Oči v osjem gnezdu so zdaj že uperjene proti novi sezoni, še vedno aktualni pokalni slovenski zmagovalci pa se že dlje spopadajo z nezavidljivim finančnim položajem. V zadnjem času pa je ogromno prahu dvignilo tudi dogajanje pri generalnem sponzorju slovenskega kluba Gorenje, kjer naj bi v kratkem odpustili veliko število delavcev. "Poleg vseh ljudi, ki bodo nesrečno ostali brez službe, bi lahko tudi veliko otrok ostalo brez športa, ki ga imajo radi," trenutno stanje o zasedbi iz Šaleške doline opisuje direktor Janez Gams.

Od predčasnega konca sezone je minil že dober mesec. Kakšno je trenutno stanje v vašem klubu v povezavi z novim Pri pokalnih zmagovalcih nižajo plače. Foto: Jurij Vodušek/Sportida koronavirusom in predčasnim koncem sezone?

Dejansko smo v času karantene prešli v nekakšno fazo zimskega spanja (smeh, op. p.). V klubu nižamo stroške in se poskušamo prilagoditi trenutni situaciji. Trenutno smo v zaključni fazi pogovorov nižanja plač, v tem primeru mislim predvsem na igralce članske ekipe. Sicer pa smo vsem zaposlenim v klubu znižali plače po istem ključu.

V javnosti je trenutno mogoče opaziti ogromno dogajanja pri vašem generalnem sponzorju Gorenju, množičnih odpuščanjih in težkem finančnem stanju. Koliko se to pozna pri delovanju vašega kluba?

Gorenje nam je kot generalni sponzor sredstva znižal že dolgo nazaj, še preden je podjetje prevzel tuji lastnik. In ta sredstva so v mojih očeh in v očeh članov upravnega odbora za tako veliko podjetje le na ravni družbene odgovornosti. Dejansko v našem klubu trenira okoli dvesto otrok in ves ta pogon nekaj stane, če vključimo trenerski štab, logistiko in preostale stvari. Funkcijo kluba v luči generalnega sponzorja dojemam kot to, kaj mi s tem denarjem, ki ga dobimo od generalnega sponzorja, vračamo okolici.

Za kakšna sredstva torej gre?

To niso sredstva, ki bi omogočala kakršenkoli profesionalen članski rokometni pogon na neki ravni, ki bi bil lahko primerljiv evropskim tekmecem, zato je ta uspeh, ki nam je letos uspel s prebojem v skupinski del EHF pokala, za nas še toliko večji čudež. V finančnem smislu smo bili proti vsem tekmecem kot palček. Kljub temu smo se dobro upirali.

Nekih neposrednih pritiskov s strani podjetja zdaj ne čutimo. Vemo pa, da podjetja, ki se borijo za preživetje, naprej režejo stroške pri vseh stvareh, ki niso nujno potrebne. A mislim, da bi bila, če bi so te zgodilo, to velika katastrofa za ves šport pri nas. Ob taki situaciji, kot je zdaj, bodo pritiski na takšne dejavnosti, kot je šport, še večji. A menim, da je v trenutnem stanju šport za otroke in preostale še toliko bolj pomemben in bi se v tem primeru naredila dvojna škoda. Poleg vseh ljudi, ki bodo nesrečno ostali brez službe, bi lahko tudi veliko otrok ostalo brez športa, ki ga imajo radi.

V podjetju Gorenje naj bi se v kratkem zgodilo množično odpuščanje. Foto: STA

Kje v tem trenutku vidite največji problem?

Velika težava v Sloveniji je upravičiti sredstva z nekih tržnih vidikov, se pravi, da se vložena sredstva podjetjem vrnejo v obliki dodane vrednosti z vidika prepoznavnosti in večje prodaje. Smo le dvomilijonski narod, hkrati pa ni povsem razvidno, kateri športi so v Sloveniji prioriteta. Povsod smo dobri, a se vsa finančna sredstva razdelijo na toliko delov, da je biti vrhunski športnik velik zalogaj. Podjetja pa po tej krizi verjetno ne bodo vlagala v šport, če ne bo niti denarja za plače delavcev.

Že večkrat sem dejal, da se vrhunskega športa v Sloveniji na dolgi rok brez pomoči države ne moremo iti. Tu bi se moralo vlagati v prihodnost in mlade generacije, saj se skozi šport lahko naučiš ogromno stvari za nadaljnje življenje. Upam res, da se bo to kmalu poznalo v obliki nekakšnih stimulacij na davčnem področju glede neposrednih večjih vlaganj v šport.

Za velenjskimi rokometaši je dobra sezona v pokalu EHF, kjer so se prebili v skupinski del, ohranjali pa so tudi možnosti za preboj v četrtfinale. Foto: Grega Valančič/Sportida Kako ste sicer zadovoljni z rezultati in celotno končano sezono? Ravno po zadnji tekmi v ligi NLB ste padli na četrto mesto, je pa za vami dobra sezona v Evropi.

Pri nas je največji problem ravno ta, da se je sezona prisilno končala v najbolj neprimernem času, in to je bilo po porazu v državnem prvenstvu proti Izoli. To je bil za nas velik šok, saj smo ravno takrat padli na končno četrto mesto v ligi NLB.

Sezono bi sicer lahko razdelil na tri dele. V prvih mesecih smo imeli ogromno težav s poškodbami, za las smo izgubili tudi superpokalni obračun v Slovenj Gradcu. Potem smo se začeli nekoliko dvigovati in stopnjevati formo. Uspel nam je tudi velik preboj v Evropi in mislim, da smo bili na dobri poti, da bi ponovili rezultate iz prejšnje sezone, ko smo v državnem prvenstvu osvojili drugo mesto, verjamem pa, da tudi ponoven naslov pokalnega prvaka ne bi bil tako nemogoč.

Potem se nam je zgodil poraz v Trebnjem, ki je bil za nas v tistem trenutku povsem realen, saj smo bili v izjemno zgoščenem ritmu tekem z majhnim igralskim kadrom. Za poraz z Izolo pa še danes ni nobenega opravičila. Ko ima hudič mlade, pa se je v začetku marca na nas zgrnilo še več črnih oblakov. Zdaj moramo s tem živeti in poskušati potegniti pozitivne stvari.

Najboljši igralec in strelec lanske sezone rokometne lige NLB Matic Verdinek je že konec februarja še za eno leto podaljšal pogodbo z Gorenjem in bo tako v Velenju ostal vsaj do konca sezone 2021/22. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako je sicer s finančnim planom kluba? Se ali pa se bo trenutna kriza pri vas močno poznala, glede na to, da ste že pred tem krčili proračun?

Imeli smo srečo v nesreči, saj smo se pred epidemijo koronavirusa oziroma že kar mesece pred tem pripravljali na neko novo realno stanje v klubu. V tem primeru smo imeli nekaj sreče, saj smo že pred vso to krizo delovanje kluba prilagajali na štirideset odstotkov nižjih temeljih kot letos. Še vedno denarja za naprej nimamo zagotovljenega, a jaz verjamem, da nam bo uspelo, bo pa za nas to zagotovo izjemno zahtevna situacija.

Mislim, da se vsi skupaj sploh ne zavedamo, kaj vse nas še čaka zaradi trenutnega stanja in epidemije koronavirusa. Celotno gospodarstvo trenutno živi v nekakšnem mehurčku, ker je tudi naše stroške trenutno prevzela država, ampak ko se bo ponovno zgodil zagon podjetništva in ne bo toliko naročil in preostalih zadev, ki spadajo zraven, pa bo situacija veliko težja, kot je zdaj v tem trenutku, ko smo v nekakšni hibernaciji in čakamo, kaj bo. Ko se bo država umaknila s tega kritja stroškov, bo to za nas hud padec in bo šport v Sloveniji, kjer je trg tako majhen, na velikem udaru.

Upajo, da se bo v Šaleški dolini še naprej igral rokomet. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako pa bo v vašem primeru s pripravami na novo sezono?

Čisto klasičen plan, kot smo ga imeli vsako sezono, ko se je ekipa zbrala konec julija, verjetno zdaj ni realen. Ko bo mogoče, bomo takoj začeli delati. Mislim, da smo mi rokometaši v zelo podobni situaciji kot vsi preostali bolj kontaktni športi v zaprtih prostorih. Menim, da bomo mi zadnji prišli na vrsto pri sprostitvi ukrepov.

Ko bodo vsi drugi že normalno funkcionirali, takrat šele pričakujem, da bodo sprostili tudi naše treninge. Dejansko je pri nas toliko neposrednega kontakta, da ne vidim, kakšne varnostne ukrepe bi lahko uvedli, da ne bi nastalo tveganje okužbe z virusom. Lahko se pripravljamo s tekom v naravi ali pa z delom v fitnesu, a potreben je stik z žogo in preostalo ekipo. Gre za ekipni šport. Predvidevam, da fantov v dvorani z žogo zato ne bomo videli še kar nekaj časa.

