Islandski rokometni zvezdnik sklenil uspešno kariero

"Po 25 letih v rokometnih dvoranah in 21 letih v reprezentanci sem se odločil, da končan svojo tekmovalno pot," je na Instagramu zapisal Sigurdsson.

Islandec je nazadnje igral v vrstah bogatega kluba iz Pariza, Paris Saint-Germaina, ki je bil v Franciji po predčasnem koncu sezone zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija novega koronavirusa, razglašen za prvaka.

Sigurdsson, ki je z reprezentanco Islandije v Pekingu leta 2008 osvojil olimpijsko srebro, je naslove prvaka osvojil tudi v klubskih majicah v svoji domovini, v Španiji, na Danskem, v Nemčiji in Franciji.

V elitni nemški bundesligi je levi krilni igralec postal prvak v letih 2013 in 2014 s Kielom in leta 2017 z Rhein-Neckar Löwen. V ligi prvakov je leta 2015 slavil z Barcelono, s katero je bil španski prvak v letih 2015 in 2016.

Z islandsko reprezentanco je leta 2010 osvojil bron na evropskem prvenstvu.