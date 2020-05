Sigurdsson po upokojitvi takoj med trenerje

Gummersbach je tako poskrbel za manjše presenečenje v nemškem in evropskem rokometu. "Uspel nam je izjemen met," so zapisali na spletni strani kluba. Potem ko je prejšnji teden končal igralsko kariero pri pariškem zvezdniškem moštvu PSG, se bo takoj spopadel z nalogami trenerja. V Gummersbachu so s 40-letnim Islandcem sklenili sodelovanje do poletja 2022.

"Goggi je eden najboljših rokometašev zadnjih 20 let in že zdaj rokometna legenda. Ima ogromno izkušenj kot igralec, zdaj jih bo lahko uporabil kot trener," so še sporočili iz Gummersbacha. Na nek način so njegov trenerski izziv predstavili kot vrnitev v rokometno mesto, kjer je igral med letoma 2005 in 2008 ter postal ljubljenec navijačev. "Moja družina in jaz smo se v Gummersbachu vedno počutili zelo dobro. Teh časov se vedno z veseljem spominjam, tako da se zelo veselim vrnitve," je dejal Islandec.

S Parižani je Sigurdsson v tej sezoni, ki je zaradi epidemije novega koronavirusa niso dokončali, postal francoski prvak. Pred tem pa je Sigurdsson, ki je z reprezentanco Islandije v Pekingu leta 2008 osvojil olimpijsko srebro, leta 2010 pa bron na EP, naslove prvaka osvajal tudi s klubi v svoji domovini, v Španiji, na Danskem, v Nemčiji in Franciji.

V elitni nemški rokometni ligi je kot igralec postal prvak v letih 2013 in 2014 s Kielom in leta 2017 z ekipo Rhein-Neckar Löwen. V ligi prvakov je leta 2015 slavil z Barcelono, s katero je bil španski prvak v letih 2015 in 2016.