Slovenski rokometni vratar Zaponšek se seli v Francijo

Zdaj je čas za nove izzive in korak naprej, meni Zaponšek.

"Izjemno sem vesel, da sem prestopil v Cesson Rennes. To je bila moja želja in vem, da je to stopnica višje v moji karieri. Ob nemški velja francoska liga za najboljšo na svetu in res že komaj čakam, da se začnejo priprave na novo sezono," je dejal slovenski vratar.

"Prestop je potrditev dobrega dela v preteklosti. Za mano sta dve izjemni sezoni na Madžarskem, kjer sem pustil dober pečat. Kljub temu, da so mi v mojem nekdanjem klubu želeli podaljšati pogodbo, sem se sam odločil za novo sredino," je še dodal Zaponšek.