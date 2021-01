Slovenski vratar zapušča Francijo in se seli v Švico

Moštvo iz Luzerna trenutno zaseda drugo mesto v desetčlanski prvoligaški druščini. V njem že igrajo trije Slovenci, Jernej Papež, Aljaž Lavrič in Januš Lapajne.

"Do dogovora je prišlo tako, da je njihov trener z mano stopil v stik in mi predstavil vizijo kluba. Prav tako so pokazali, da si me res želijo in da bodo okoli mene gradili ekipo ter da jim bom prinesel še dodatno kakovost med vratnicama," je ob podpisu pogodbe dejal Rok Zaponšek.

Osemindvajsetletnik je bil novembra in decembra po odstotku obramb drugi najboljši vratar francoske rokometne lige, so še sporočili iz njegovega tabora.

S Cesson-Rennesom v Franciji zaseda deseto mesto med 16 ekipami.