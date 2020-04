Še enkrat bi se odločil enako

Slovenski rokometaš Blaž Janc čas v karanteni preživlja doma v Sloveniji. "Zdaj si želim, da bi bilo vse dogajanje v povezavi s koronavirusom za nami in da bi končno lahko počel spet tisto, kar imam najraje – igral rokomet. Treningi mi zelo manjkajo, še bolj pa tekme. Prva dva tedna karantene še nista predstavljala posebnih težav, lahko smo počeli, kar smo si želeli, ni bilo nobenega pritiska. A potem je postajalo vse težje in težje. Največji problem trenutno je to, da ne vemo, koliko časa bo vse skupaj še trajalo," je v pogovoru za Balkan-Handball.com razkril Janc.

Veselil se je vrnitve v Celje in igranja v Zlatorogu, kjer se je nekoč kalil. Foto: Vid Ponikvar

23-letni rokometaš je s Kielcami v tej sezoni predčasno postal poljski prvak. Na Poljskem so odigrali nepopolnih 25 krogov, po katerih je bila najboljša zasedba iz Kielc, ki je tako devetič zapored osvojila poljsko prvenstvo. Čakala ga je še tekma v osmini finala lige prvakov, kjer se je še posebej veselil obračuna s Celjem, pri katerem se je kalil pred odhodom na Poljsko, a je koronavirus odnesel tudi ta obračun.

"Veselil sem se vrnitve v Celje, da znova zaigram v polnem Zlatorogu in da bi videl vse svoje prijatelje. A sezona se je končala ravno takrat, ko bi prihajalo do najpomembnejših odločitev. Drugače sem s potekom te sezone zadovoljen, na Poljskem smo s Kielcami postali prvaki, tudi v ligi prvakov nam je šlo iz tekme v tekmo bolje. A zdaj je, kar je. V tem trenutku je najpomembnejše zdravje," pravi Janc, ki je januarja s Slovenijo na evropskem prvenstvu osvojil četrto mesto, z odličnimi predstavami v tej in preteklih sezonah pa si je prislužil prestop v slovito Barcelono in si s tem uresničil otroške sanje.

Na januarskem evropskem prvenstvu je bil uvrščen v idealno sedmerico prvenstva. Foto: Reuters

Ni mu žal

"Ko sem odhajal iz Celja, je bila že takrat med možnostmi za prestop tudi Barcelona. Na mizi sem imel ponudbo, a na koncu sem se odločil, da grem v Kielce. Tudi če bi se znova znašel v enakem položaju, bi bila moja izbira Kielce. Z odhodom na Poljsko sem naredil pomembne in velike korake v svoji karieri in enako bo zdaj s prestopom v Barcelono," je prepričan Sevničan, ki se že veseli selitve v katalonsko prestolnico.

"Vsi vemo, kaj pomeni Barca v rokometu in športu, zato hočem še napredovati. Postajam del najuspešnejše ekipe na svetu in na to sem pripravljen. Moja pričakovanja so ogromna in verjamem, da so občutki z druge strani enaki. Moral bom zamenjati Victorja Tomasa. Rokometni svet ve, kdo je in kaj je delal v Barceloni več kot deset let. Je legenda kluba, kapetan in zame eno izmed najboljših treh desnih kril v zgodovini. Vem, kaj pričakujejo od mene, in komaj čakam, da se vse začne," navdušenja ne skriva Janc.

