Znano je, kdaj bodo slovenski rokometaši lovili olimpijsko vstopnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po petkovem zasedanju izvršnega odbora evropske rokometne zveze (EHF) je ostalo odprto vprašanje termina kvalifikacij za olimpijske igre, ki so prestavljene na prihodnje poletje. Dan za tem so s svetovne rokometne zveze (IHF) sporočili tudi nov termin le teh. Slovenska moška članska reprezentanca se bo za četrto olimpijsko vozovnico v svoji zgodovini borila med 12. in 14. marcem prihodnje leto v Nemčiji.

Izbranci Ljubomira Vranješa so se v kvalifikacijske boje za nastop na olimpijadi uvrstili s četrtim mestom na januarskem evropskem prvenstvu. Turnir bi morali Nemci po prvotnih načrtih gostiti prejšnji konec tedna v Berlinu, a je bil ta odložen zaradi epidemije covid-19, sporočajo iz Rokometne zveze Slovenije.

Poleg gostiteljev in Slovencev bosta na tem turnirju – poleg slednjega bosta vzporedno dva potekala še na Norveškem in v Franciji – nastopili še reprezentanci Švedske in Alžirije. Na olimpijske igre v Tokio bosta odpotovali najboljši reprezentanci turnirja.

Poleg olimpijskega turnirja slovenske rokometaše v bližnji prihodnosti čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2022 na Madžarskem in Slovaškem. Trenutno je jasno, da bosta dve izmed predvidenih tekem na sporedu med 6. in 9. januarjem 2021, medtem ko bodo preostali termini kvalifikacij za EP in imena tekmecev znani na junijskem žrebu.

Sredi januarja prihodnje leto bodo slovenski rokometaši zaigrali tudi na svetovnem prvenstvu v Egiptu, kjer se bo za naslov prvič v zgodovini borilo 32 izbranih vrst.

Preberite še: