Gorenje čez prvo evropsko oviro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši velenjskega Gorenja so na današnji povratni domači tekmi 1. kroga evropskega pokala EHF premagali švedski Alingsas z 28:22 (13:10) in napredovali v naslednji krog. Velenjska ekipa je na prvi tekmi izgubila s 23:26.

Velenjčani so pred slabim tednom v Skandinaviji izgubili za tri gole, na današnji povratni tekmi pa so v svoji Rdeči dvorani nadoknadili zaostanek in se prebili v drugi krog drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini.

Izbranci novega trenerja velenjskega zasedbe Zorana Jovičića so začeli odločno in že v 11. minuti nevtralizirali zaostanek s prve tekme (5:2). V svojih vrstah so imeli izjemno razpoloženega slovenskega krilnega reprezentanta Matica Verdineka, ki je bil v prvem polčasu naravnost briljanten, saj je v uvodnih 24. minutah dosegel kar sedem golov, skupaj s svojimi soigralci pa si je priigral pet golov prednosti (11:6).

Zoran Jovičić je Gorenje popeljal v naslednji krog evropskega pokala EHF. Foto: Vid Ponikvar

A trdoživi Švedi se niso predali, v 26. minuti so se približali na tri gole zaostanka (11:8), Jovičić pa je z minuto odmora prekinil zadrego svojih varovancev, ki so na odmor odšli s tremi goli prednosti (13:10).

Rokometaši velenjskega Gorenja so na današnji povratni domači tekmi 1. kroga evropskega pokala EHF premagali švedski Alingsas

V začetku drugega polčasa so zaigrali zelo učinkovito in si v 36. minuti priigrali šest golov prednosti (16:10), a gosti navkljub visokemu zaostanku niso popustili, počasi so manjšali primanjkljaj za gostitelji in se jim v 52. minuti znova približali na -3 (22:19).

Zmago Velenjčanov potrdila Verdinek in Miklavčič

Končnica tekme je bila izjemno razburljiva, Velenjčani pa so v prelomnih trenutkih dvoboja vendarle ohranili mirno kri ter po golih Verdinka in Davida Miklavčiča v 58. minuti povedli za pet golov (26:21) in razrešili vse dvome o napredovanju.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Verdinek z desetimi goli, šest jih je dosegel Nikola Špelić, pet pa Aleks Kavčič.

V nedeljo bodo na veliko sceno stopili še rokometaši Kopra 2013. Na prvi domači tekmi so se s tekmeci iz švicarskega Schaffhausna razšli z neodločenim izidom 25:25, nedeljska povratna tekma v deželi sira in čokolade pa se bo pričela ob 17. uri.

Gorenje Velenje : Alingsas 28:22 (13:10)

Rdeča dvorana, sodnika: Katsikis in Michailidis (oba Grčija).



Gorenje Velenje: Vujović, Taletović, Mazej, Haseljić 2, Tajnik, Špelić 6, Matanović, Logar, Levc, Stojnić 1, Miklavčič 2, Banfro, Verdinek 10, Tajnik, M. Kavčič 2, A. Kavčič 5.



Alingsas: Skagerling, Kraft, Helander 2, Lindberg 2, Claar 2, Teern 1, Andreasson, Regen, Nilsson 1, Sandberg, Berg 6, Barud 3, Lang 4, Liaba 1.



Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 3 (3), Alingsas 3 (2).



Izključitve: Gorenje Velenje 2, Alingsas 2 minuti.



Rdeči karton: /.