Franjo Bobinac potrdil kandidaturo za predsednika OKS

Franjo Bobinac, podpredsednik kitajske multinacionalke Hisense International in predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS), je za časnik Dnevnik potrdil, da bo leta 2022 kandidiral za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, ko se izteče drugi štiriletni mandat Bogdanu Gabrovcu.

Bobinac je nekdanji dolgoletni predsednik uprave velenjskega Gorenja ter od letos tudi član izvršnega odbora Evropske rokometne zveze (IHF). Na čelu RZS je četrti mandat, od leta 2018 pa je tudi član izvršnega odbora (IO) OKS.

"Po dobrih dvajsetih letih uspešnega dela v RZS sem se odločil, da bom prihodnje leto kandidiral za predsednika OKS. O tem sem razmišljal že ob volitvah leta 2018. Tedaj so me številni posamezniki in organizacije, ki delujejo na področju športa, nagovarjali k temu, da kandidiram za vodenje krovne slovenske športne organizacije, a sem tedaj ocenil, da še ni pravi čas za kandidaturo," je v pogovoru za Dnevnik, ki ga bodo v celoti objavili v torek, razkril Bobinac.

Bogdanu Gabrovcu se drugi mandat izteče prihodnje leto. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kot razlog, da pred štirimi leti ni kandidiral, je navedel tedanje strateško povezovanje Gorenja in Hisensa, "funkcija predsednika OKS pa je zelo odgovorna in terja svoj čas".

Želi zgraditi močno krovno in sistemsko organizacijo

Izpostavil je, da je osebno kritičen glede državnega sistemskega financiranja športa, "kajti 20 milijonov evrov, kolikor jih za športne organizacije nameni država iz proračuna, je odločno premalo".

Njegov cilj bo, če bo izvoljen, da skupaj s sodelavci zgradi močno krovno in sistemsko organizacijo slovenskega športa, ki bo ključni zagovornik olimpizma in celotnega športa na ravni države in Evropske unije.