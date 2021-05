Bogdan Gabrovec pozval k spoštovanju ukrepov

"S pomladjo smo priča boljšim epidemiološkim razmeram in posledično vrsti sprostitev, ki smo jih veseli vsi državljani in državljanke. Za nami je težko leto. Šport je v preteklem letu utrpel ogromno škodo, tako po finančni kot vsebinski plati.

Na Olimpijskem komiteju Slovenije smo se vse od vsega začetka epidemije na vso moč trudili, da bi športniki in športnice, otroci, klubi, zveze in ostali deležniki v športu utrpeli čim manjšo izgubo. Če je bil kdo vesel sproščanja ukrepov zaradi prehajanja v rumeno in sedaj počasi v zeleno fazo, smo bili to mi. In pod ''mi'' mislim vse športne organizacije in klube, predvsem pa športnike in športnice, ki so po dobrem letu na sedežih stadionov in dvoran ugledali svoje zveste navijače. Ni lepšega kot veselje in uspeh deliti v družbi tistih, ki ti stojijo ob strani v dobrem in slabem..

Žal pa v teh dneh ne morem mimo dogodkov ob koncu minulega tedna, ki so mi ob obilici veselja narisali žalost na obraz. Dragi navijači in ljubitelji športa. Dolgo ste čakali in komaj dočakali dan, ko ste z vstopnico v rokah ponovno vstopili na stadion ter navijali za svoj najljubši klub. Predolgo ste kolesarske dirke spremljali le po ekranih TV zaslonov in mobilnih telefonov. Želim si, da bi bili prizori z nogometne tekme med NK Maribor in NK Mura bolj v duhu prave medsebojne razdalje in da bi bil slovenski del Gira d'Italia epidemiološko bolj varen. Imam občutek, da so vas čustva in veselje ob sproščanju ukrepov preveč zanesla. Prehitro ste pozabili, kakšno leto je za nami in kaj vse nas lahko doleti, če se bomo brezbrižno ravnali. Mislim, da si nihče ne želi ponoviti vrste ukrepov in zapore države, kot smo jo nemalokrat izkusili v dneh, tednih in mesecih, ki so za nami. Ne želimo si, da bi se ti dnevi, tedni in meseci ter leto spremenili v več let.

Navijači ste tisti, ki vedno pravite, da so športniki pravi ambasadorji naše države. Ne politika, ne gospodarstvo, temveč ŠPORT. Prosim Vas, da z upoštevanjem ukrepov pomagate športu živeti dalje! Da se tekmovanja nadaljujejo, da so stadioni vsak teden bolj polni in da bo naša Zdravljica zopet zaigrala pred več tisoč glavo množico. Ni lepšega kot zmagovati pred ''svojimi'' navijači. Upoštevajmo ukrepe, ki nam jih narekujejo pristojni in storimo vse, da se izognemo novemu valu ukrepov in epidemije. Ne verjamem, da bi šport preživel.. in ne verjamem, da bi VI, zvesti in goreči navijači, še našli smisel in motivacijo za borbenost proti virusom in politiki.

Ravnajmo odgovorno. V dobro športa. V dobro vseh nas!

Olimpijski pozdrav!"

Bogdan Gabrovec

predsednik