Svetovni prvaki Francozi, slovenski rokometni upi šesti

Kristjan Horžen (na fotografiji) in Gašper Horvat sta bila s po šestimi goli najboljša slovenska strelca na tekmi za končno peto mesto proti Danski. Slovenci so obračun izgubili in prvenstvo v Španiji končali na končnem šestem mestu. Foto: IHF.com

Slovenska moška rokometna reprezentanca do 21 let je svetovno prvenstvo v Španiji končala na šestem mestu. Na tekmi za peto mesto je v Vigu izgubila proti Danski s 26:34 (14:21). V velikem finalu so Francozi 28:23 premagali Hrvate, tretjega mesta so se razveselili Egipčani.

Uvodne minute tekme v Vigu so pripadle Dancem, ki so se hitro razigrali, medtem ko je bila slovenska obramba neučinkovita, stekel ni niti napad, v katerem so bili rokometaši uspešni pri manj kot 50 odstotkih strelov na gol. Na drugi strani so Danci zadeli kar 21 od 27 strelov. Slovenija je kljub več poskusom od tekmeca do polčasa zbrala 14 golov.

V drugem delu sta izstopala Gašper Horvat in Kristjan Horžen s po šestimi goli, eden najboljših igralcev turnirja Gregor Ocvirk je tokrat dodal le dva. Ob trudu selektorja Prapotnika, da bi našel uigrano šesterico, je Slovenija težko lovila priključek, medtem ko Danci niso popuščali.

Pestile so jih poškodbe, viroze in utrujenost

"Škoda za en sam strel, ki nas je oddaljil od polfinala. Ne glede na to fantom nimamo česa zameriti." Foto: Vid Ponikvar "Tekma ni pravi pokazatelj Slovenije. Pestile so nas poškodbe, viroze in utrujenost. Preprosto nismo imeli več moči, smo pa celotni turnir odigrali zelo dobro, dosegli sedem velikih zmag. Fantje v sebi nosijo članski potencial, kar je dobro tudi za prihodnost slovenskega rokometa. Prav tako je 6. mesto na svetu spoštovanja vreden rezultat. Škoda za en sam strel, ki nas je oddaljil od polfinala. Ne glede na to fantom nimamo česa zameriti. V teh dveh letih, odkar delamo skupaj, so se razvili v odlične rokometaše. Imajo celostni pristop, dobro energijo, znanje. Ponosen sem nanje," prvenstvo ocenjuje slovenski selektor Saša Prapotnik.

Obetaven slovenski rokometni rod, ki je slavil na lanskem evropskem prvenstvu v Celju, je na letošnjem SP dosegel šest zmag in doživel dva poraza. Slovenija je v skupinskem delu ukanila Španijo z 22:21, Tunizijo z 32:25, Srbijo s 30:28, Japonsko z 29:22 in ZDA s 43:16 ter osvojila prvo mesto v skupini A.

V osmini finala je bila boljša od Južne Koreje z 32:28, v četrtfinalu pa je izgubila proti Portugalski s 25:26.

Na tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta je najprej premagala Tunizijo z 31:27, v današnji tekmi za končno peto mesto pa je morala priznati premoč Danski. Končno sedmo mesto je zasedla Tunizija, ki je v tekmi za razvrstitev premagala Norveško s 37:36.

