Slovenski rokometaši z Danci za končno peto mesto na SP

SP 2019, U21, polfinale in tekme za razvrstitev

Slovenska moška rokometna reprezentanca do 21 let je na današnji tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta premagala Tunizijo z 31:27 (17:13) in se bo v nedeljo ob 11.30 pomerila za končno peto mesto na svetovnem prvenstvu v Španiji. Na nasprotni strani igrišča ji bo stala Danska, ki je bila boljša od Norveške s 40:34 (18:22).

Čvrst začetek Slovenije v Pontevedri je bil hitro viden na semaforju, saj je tekmec Prapotnikovi četi vseskozi gledal v hrbet. Ko so se Tunizijci približali na gol zaostanka, sta Tadej Mazej in Gašper Horvat ob pomoči soigralcev Slovenijo popeljala na varne štiri gole prednosti. Polčas so, ob izdatni pomoči Gašperja Dobaja, ki je ubranil kar polovico strelov, s 17:13 dobili Slovenci.

V nadaljevanju ni bilo veliko razpoloženih rokometašev. Igro sta zato v svoje roke vzela Gregor Ocvirk, ki je bil z enajstimi goli prvi strelec Slovenije in Kristjan Horžen, ki jih je dodal osem. Po vodstvu za pet golov dobrih deset minut do konca tekme je bilo jasno, kdo bo iz dvoboja odšel kot zmagovalec. Z zmago so si rokometaši priborili jutrišnjo dopoldansko tekmo za peto mesto.

"Težko se je bilo zbrati po porazu s Portugalci. Pred tekmo smo se dogovorili, da se bomo zbrali in pokazali vse, kar znamo. Dobro smo odigrali tekmo, fantje so se borili in zasluženo zmagali," je po zmagi povedal slovenski selektor Saša Prapotnik.

Slovenija je v prvem delu letošnjega zaključnega turnirja premagala Španijo, Tunizijo, Srbijo, Japonsko in ZDA ter osvojila prvo mesto v skupini A. V osmini finala je bila boljša od Južne Koreje, v četrtfinalu pa je izgubila proti Portugalski.

Današnja polfinalna para sta Egipt - Francija in Portugalska - Hrvaška.

Svetovno prvenstvo do 21 let - polfinale:

Tekme za razvrstitev od 5. do 8. mesta: Polfinale, sobota, 27. julij:

Slovenija : Tunizija 31:27 (17:13)

Ocvirk 11, Horžen 9, Horvat 4; Aidi 8, Bannour 6 Norveška : Danska 34:40 (22:18)

Horneland Boilesen 8, Holand Pettersen 7; Gidsel 9, Plougstrup 8

Za končno peto mesto: Slovenija – Danska (nedelja, 28. julij)

Za končno sedmo mesto: Tunizija – Norveška (nedelja, 28. julij)

