Finale rokometne lige prvakov brez gledalcev v Kölnu

Zaključni turnir rokometne lige prvakov, ki bo zaradi koronske pandemije od 28. do 29. decembra v Kölnu, bo potekal v karantenskem mehurčku in brez gledalcev, so danes sporočili organizatorji.