Odpovedana tudi sobotna rokometna tekma v Slovenj Gradcu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že v torek so pri RZS morali prestaviti za danes predvideno tekmo 13. kroga lige NLB med mariborskim Branikom in velenjskim Gorenjem.

V torek pa so brez evropske tekme ostali tudi Celjani. Zaradi okužb v vrstah tekmecev so namreč morali prestaviti tudi četrtkovo tekmo evropske lige prvakov med Celjem Pivovarno Laško in Zagrebom.

Za danes pa je predvidena tekma Butan plin Izola - Urbanscape Loka, ekipi se bosta ob 19. uri pomerili na zaostalem dvoboju 5. kroga.