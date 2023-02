Velenjčani dobro opravili prvi polčas

Velenjčani, ki so v prejšnjem krogu izločili srbski Partizan, so si danes na gostovanju na Cipru priigrali lepo prednost pred povratno tekmo in imajo dobre možnosti za napredovanje med osem najboljših ekip v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na evropskih tleh.

V prvem polčasu je bil dvoboj zelo izenačen in rokometaši Famaguste so nudili veliko odpora Velenjčanom. Po dobrih 20 minutah tekme so po golu enega izmed dveh Slovencev v ciprskem dresu Jake Špiljaka domači povedli s tremi goli prednosti (10:7). Prednost so zadržali tudi do konca prvega dela, ki so ga dobili s 13:11.

V nadaljevanju so rokometaši Gorenja zaigrali bolje. Po zaslugi Urbana Pippa so v 38. minuti izid izenačili (16:16), Peter Šiško pa je nekaj minut zatem zadel za vodstvo Velenjčanov (19:18), ki so prvič po peti minuti dvoboja ponovno vodili.

Vodstva Slovenci niso več izpustili iz rok. Po dveh golih Tilna Sokoliča deset minut pred koncem tekme so gostje vodili za šest (26:20), kar je bila tudi največja prednost na dvoboju, ki so ga le še varno pripeljali do konca in slavili s petimi zadetki naskoka.

Sokolič je bil z 11 goli najboljši strelec dvoboja. Najboljši strelec ciprskega moštva je bil slovenski rokometaš Špiljak s sedmimi goli. Drugi Slovenec v ciprskem dresu Domen Sikošek Pelko je dodal štiri gole.

Prvo tekmo osmine finala evropskega pokala so danes odigrali tudi rokometaši Riko Ribnice, ki so na Norveškem proti Runarju iz Sandefjorda klonili z 29:38.