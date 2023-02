Ribničani na povratno tekmo z velikim zaostankom

Ribničane je po zmagi v tretjem krogu nad avstrijskim Fivers Margaretenom danes na gostovanju čakala zelo zahtevna naloga proti norveški zasedbi.

Že od samega začetka dvoboja so Norvežani pokazali, da so na domačem terenu nevarni. Po desetih minutah dvoboja so po golu Robina Wulvika povedli s štirimi goli prednosti (7:3). Dve minuti za tem so vodili že za šest (10:4).

A Ribničani se niso predali in se približali na le dva gola zaostanka (15:13). Do glavnega odmora pa so rokometaši Runarja spet zaigrali bolje in tik pred koncem prvega polčasa obnovili prednost šestih golov (21:15).

Tudi v nadaljevanju se zaostanek Ribnice ni veliko zmanjšal. Drugi del so Norvežani odprli napadalno z dvema zadetkoma in povedli s 23:15. Petnajst minut pred koncem so Ribničani po golu Gašperja Hrastnika zaostanek zmanjšali na pet (28:23).

Slovenski zasedbi je proti koncu tekme zmanjkalo moči, Norvežani pa so prišli do svoje najvišje prednosti na dvoboju in na koncu slavili z devetimi goli naskoka.

Pri Runarju je bil z 12 goli najuspešnejši Mads Falck Rekstad, sedem jih je dodal Wulvik. Za Ribnico je največ golov (7) dosegel Uroš Miličevič.

Danes ob 19. uri bodo obračun osmine finala v evropskem pokalu igrali tudi rokometaši Gorenja Velenja, ki bodo gostovali na Cipru.