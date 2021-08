Po Trebanjcih so Dance doma premagali tudi Celjani

Rokometaši Trima Trebnjega so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo v petek doma z 31:25 premagali zasedbo danskega Holstebroja. V soboto so bili uspešni tudi člani Celja Pivovarne Laško. V dvorani Zlatorog so dansko ekipo GOG Gudme ugnali s 33:29.

Aktualni slovenski prvak Gorenje Velenje si je že zagotovil nastop v skupinskem delu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini; v ligi prvakov tokrat Slovenija nima svojega kluba.

Celjani ugnali osemkratne udeležence lige prvakov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo premagali dansko ekipo GOG Gudme 33:29 (16:12). Povratna tekma bo v soboto, 4. septembra, ob 16. uri na Danskem.

Celje PL : GOG Gudme 33:29 (16:12) Dvorana Zlatorog, gledalcev 500, sodnika: Horvath in Marton (oba Madžarska).



Celje Pivovarna Laško: Vlah 6, Marguč 7 (6), Mlakar 1, Bojić, Cokan, Poteko 1, Vujović, Ivanković 5, Strmljan 5, Čepić, Kodrin 3, Terzič 1, Mazej 2, Dragašević, Razgor, Suholežnik 2.



GOG Gudme: Tollbring 6 (1), Gidsel 10, Pytlick 4, Bergendahl 1, Bergerud, Olsen 4 (3), Madsen, Jorgensen 2, Larke 1, Hallgrimsson, Kildelund 1, Beuschau, Andersen, Pedersen, Larson.



Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 6 (6), GOG Gudme 6 (4).

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 14 minut, GOG Gudme 6 minut.

Rdeči karton: /.

V Zlatorog so prišli osemkratni udeleženci lige prvakov, ki so še trinajstkrat nastopali v ostalih evropskih pokalih. Gudme je v minuli evropski ligi izpadel šele v četrtfinalu, sedemkratni prvak Danske pa je preteklo domačo sezono končal na tretjem mestu. Kot tudi razočarani serijski prvaki Celjani slovensko prvenstvo in si za cilj zastavili, da ob dobrih evropskih predstavah v vitrine vrnejo obe domači lovoriki.

Celjani so si priigrali štiri gole prednosti pred povratnim dvobojem na Danskem. Foto: Andrej Feldin/RK Celje Pivovarna Laško

Pivovarji so še pred začetkom novega domačega prvoligaškega plesa začeli, kot so dejali, "na polno" v evropskem drugoligaškem tekmovanju. Povedli so z golom Gala Marguča, Aleks Vlah pa je z dvema zaporednima goloma povišal uvodno prednost gostiteljev na 3:1. V 15. minuti je danski ekipi uspelo izenačiti na 6:6 in potem na 7:7. Odtlej so Celjani vodili z golom ali dvema prednosti vse do zaključka. Štiri minute pred koncem polčasa je razlika narasla na štiri zadetke (14:10 in 15:11).

Čeprav so bili tedaj domači številčno oslabljeni, so nato povišali vodstvo na pet (16:11). Na začetku predzadnje minute Celjanom ni uspelo z golom zaključiti napada - kot tudi ne naslednjega. Vmes so zadeli Danci in na odmor sta ekipi odšli s štirimi goli razlike.

V drugem polčasu so nekajkrat Celjani povedli s šestimi goli razlike, 28:22 je bilo tudi še deset minut pred koncem srečanja. Šest minut pozneje se je Dancem uspelo približati na vsega dva gola zaostanka (27:29).

Izjavi po tekmi Trener Celja Alem Toskić opozarja, da prednost +4 ne zagotavlja ničesar. Foto: RK Celje Pivovarna Laško Alem Toskić, trener Celja Pivovarne Laško: "Prvi polčas je za nami. Vedeli smo, da je naš nasprotnik izjemno močan, a dali smo vse od sebe. Igralci so garali vseh šestdeset minut in dali vse od sebe. Štirje zadetki so lepa prednost, ki pa ne zagotavlja ničesar, zato moramo iti na Dansko po še eno zmago." Miljan Vujović, igralec Celja Pivovarne Laško: "Najprej bi se rad zahvalil gledalcem, kljub temu, da jih zaradi ukrepov ni bilo veliko, so nam ti, ki so bili, zelo pomagali. GOG je vrhunska ekipa, ki bi brez težav igrali ligo prvakov. Imajo nekaj vrhunskih igralcev, vratarja, dobro pa delujejo tudi kot ekipa. Na začetku smo dobro zapirali desno stran z Gidselom, potem pa je nadaljeval z igrami, ki jih je kazal na OI. Razbil nam je obrambo in posledično smo se preveč fokusirali nanj. Nato so dodali še sedmega igralca ter nam povzročali dodatne težave v obrambi. Na srečo smo bili še naprej dobri v napadu in prišli do zaslužene zmage. Razlika je in ni velika, nam bo pa predvsem dodala še več samozavesti."

A je zaključek pripadel domačim, ki so z delnim izidom 4:1 v zadnji minuti povedli s 33:28, ko je svoj edini gol na tekmi dosegel Srb Stefan Terzić. Gostom je uspelo doseči še en zadetek, v zadnjih treh sekundah pa domačim ni uspelo presenetiti obrambe gostov, pri katerih je bil z desetimi goli prvi strelec tekme Mathias Gidsel. Marguč je bil s sedmimi goli prvi napadalec domačih, zadel je vseh šest sedemmetrovk, en gol manj je zabil Vlah.

Trebanjci so se odločno lotili zahtevnega tekmeca

Rokometaši Trima so v prejšnji sezoni napravili največji korak naprej v zgodovini kluba. Trebanjski levi so prvič prišli do naslova slovenskega podprvaka, dobro pa so se borili tudi v Evropi, kjer so igrali v ligi EHF, in sicer v njenem skupinskem delu, letos pa si želijo storiti še korak naprej.

Prenovljena in ambiciozna zasedba trebanjskih levov je za uvodno evropsko nalogo dobila zahtevnega tekmeca, ki je v minuli sezoni osvojil četrto mesto v danskem prvenstvu, v letošnjem prestopnem roku pa se je med drugim okrepil z orjakom, ki je pred tem igral za Veszprem, 214 centimetrov visokim Nikolajem Markussnom (tokrat je dosegel tri zadetke).

Trener Trebanjcev Uroš Zorman je poudaril, da so dobili na papirju najtežjega možnega tekmeca, toda obljubil, da bodo naredili vse, da sezono odprejo z zmago. To so Zorman in njegovi varovanci tudi udejanjili in si predvsem po zaslugi izvrstnega drugega polčasa obenem priigrali še lepo popotnico za pot na Dansko.

Trimo Trebnje : Holstebro z 31:25 (14:14) Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 300, sodnika: Cindrić in Gonzurek (oba Hrvaška). Trimo: Ristanović, Slatinšek-Jovičić, Višček 1, Horvat 8, Didovič, Radojković 8 (2), Ončev 2, Kotar 2, Potočnik 1, Udovič, Grbič 3, Cirar 3, Glavaš, Florjančič 2, Ćorsović 1, Blaževič. Holstebro: Nicolaisen, Porsholdt 2, Damgaard Espersen 4, Jensen, Hauskov 4, Bramming 4 (1), Ćavar, Johansen 2, Tilsted 1, Kier, Nielsen 2, Markussen 3, Porup 3. Sedemmetrovke: Trimo 4 (2), Holstebro 1 (1).

Izključitve: Trimo 8, Holstebro 8 minut.

Rdeči karton: Nielsen (60.).

Uvodoma so se malce lovili

"Vesel in ponosen sem na fante. Prikazali smo borbeno in čvrsto igro. Uvodoma smo se malce lovili, saj se še uigravamo v celoti. Verjamem, da bomo iz dneva v dan napredovali, hkrati pa poudarjam, da to še ni naša najboljša predstava. Vesel sem današnje zmage, na Dansko pa odhajamo motivirani in odločeni, da napredujemo," je po tekmi povedal Gašper Horvat, ki je bil z Mihajlom Radojkovićem, oba sta zabila po osem golov, prvi strelec tekme.

Vratar Jure Blaževič pa ga je dopolnil: "Danes smo prikazali odlično predstavo proti trdoživim Dancem. Dela zagotovo še nismo opravili v celoti, saj se moramo čim bolje pripraviti na povratni obračun."

Hitro zapolnili vrzel v vratih Zaradi težav zavoljo poškodb med vratnicama se je vodstvo rokometnega kluba Trebnje hitro odzvalo in poiskalo zamenjavo za Aljošo Čudiča ter Urha Brano. Že danes sta na evropski parket stopila Jure Blaževič iz Dobove in izkušeni črnogorski čuvaj mreže Radivoje Ristanović, so sporočili iz kluba. Blaževič bo trenerju Zormanu na voljo za obdobje evropskih obračunov, nekdanji črnogorski reprezentant Ristanović pa ostaja trebanjski lev še vsaj do konca prvega dela sezone.

Tudi Celjani z Danci

Žreb je Celjanom najverjetneje priskrbel enega najbolj atraktivnih parov v prvem krogu kvalifikacij za uvrstitev v EHF Evropsko ligo. Gre za dvoboj z zelo renomiranim tekmecem, osemkratnim udeležencem Lige prvakov, še trinajstkrat pa je nastopal v ostalih evropskih pokalih, v zadnji sezoni je nastopal v tem tekmovanju, EHF Evropski ligi, kjer je izpadel šele v četrtfinalu, ko je bila od njega boljša poljska Wisla. V skupinskem delu so nastopali v skupini D, kjer so se dvakrat pomeril tudi s Trebanjci in ju obakrat premagali. Sicer gre za sedemkratnega prvaka Danske, ki je preteklo sezono končal na tretjem mestu.

Povratni tekmi bosta na sporedu prihodnji konec tedna.