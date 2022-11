Škandal na EP: Slovenci odgovorili na obtožbe razjarjenih Srbkinj

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na odločilni tekmi prvega dela evropskega prvenstva v rokometu s 27:24 ugnala Srbijo in si zagotovila nastop v glavnem delu tekmovanja. Srbkinje, ki so po treh porazih sklenile nastope na prvenstvu, so slovensko izbrano vrsto obtožile goljufanja. Evropska rokometna zveza (EHF) je za STA potrdila, da je od srbske reprezentance prejela pritožbo, da sta bila na ponedeljkovem treningu v dvorani v Laškem nastavljena telefon in tablica, ki naj bi posnela zadnji trening Srbkinj pred odločilno tekmo s Slovenijo v Celju.

Slovenske rokometašice so v torek na velikih tekmovanjih prvič na kolena spravile izbrano vrste Srbije. Reprezentanca, ki jo vodi Uroš Bregar, je tako po porazih proti Švedski in Danski izgubila še proti Sloveniji in je brez točke sklenila nastope na evropskem prvenstvu. A še bolj kot poraz je Srbijo po koncu tekme zmotilo nekaj drugega. Kot poročajo številni srbski mediji, naj bi slovenska izbrana vrsta na pripravah na tekmo goljufala.

Fotografije s treningov Srbije:

Po družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije, na katerih je videti, da so v dvorani Tri lilije v Laškem, kjer so trenirale Srbkinje, nastavljeni telefoni in računalniki, ki snemajo treninge izbrane vrste Srbije. Kot poročajo srbski mediji, naj bi informacije na takšen način pridobivala slovenska reprezentanca, kar pa seveda krši vsa pravila Evropske rokometne zveze.

Uradno pritožbo srbskega tabora je potrdil tiskovni predstavnik pri Evropski rokometni zvezi Thomas Schöneich. "Od slovenske zveze smo takoj zahtevali jasne odgovore na račun tovrstnih obtožb," je dejal Schöneich za STA. Afero v Laškem je sprožila predsednica srbske zveze Milena Delić, ki je na Facebooku objavila fotografije ponedeljkovega treninga Srbkinj v dvorani Tri lilije, iz katerih naj bi bilo razvidno, da nekdo na skrivaj snema dogajanje v dvorani. Na objavljenih fotografijah je vidna kartonska škatla z izrezanimi odprtinami, v njej pa nastavljena tablica in mobitel. Po pravilih EHF je treninge reprezentanc na prvenstvu prepovedano snemati. Generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije (RZS) Gregor Cvijić je v zvezi s tem za STA dejal, da so EHF že poslali odgovor na račun obtožb srbske rokometne zveze..

"To je bila težka tekma proti domačinu, proti gostiteljem je vedno težko igrati. Žal mi je, ker smo imeli s Slovenijo na medsebojnih obračunih na velikih tekmovanjih tri zmage in niti enega poraza. Še bolj pa mi je žal, ker je nasprotna ekipa snemala treninge, kar ni dovoljeno. Postavili so telefone, ker so se bali, da bi jih premagala ekipa, ki nastopa s štirimi zunanjimi igralkami. Zakaj bi potem sploh še razpravljali o rokometu? Nimam več komentarjev," je za srbske medije med drugim dejala srbska reprezentantka Jelena Lavko.

Kot poroča srbski Kurir pa naj bi Evropska rokometna zveza omenjeno dogajanje rešila interno. Na obtožbe pa so se odzvali tudi že pri Rokometni zvezi Slovenije.

Odziv za javnost s strani RZS: Glede pritožbe, ki jo je na Evropsko rokometno federacijo EHF in organizacijski odbor EHF EURO 2022 naslovili predstavniki srbske rokometne reprezentance, zaradi prisotnosti tujih elektronskih naprav na njihovem treningu pred tekmo z reprezentanco Slovenije, podajamo dodatno pojasnilo v izogib širjenju netočnih in nepreverjenih informacij. Po prejemu pritožbe, je stekla interna EHF preiskava, z namenom, da se nemudoma razjasnijo okoliščine, lokalni organizator pa je bil pozvan tudi k izjavi v zvezi okoliščinami. Organizacijski odbor je potrdil, da ni šlo za nikakršno nepooblaščeno snemanje treninga srbske reprezentance. V času, ko je slovenska ženska rokometna reprezentanca trenirala v dvorani Tri lilije, je ena izmed članic slovenske reprezentance praznovala rojstni dan, ostale članice pa so ji ta dan pripravile presenečenje, kar so želele tudi posneti. Po rojstnodnevnem presenečenju je slovenska reprezentanca nadaljevala s pripravljalnim treningom. Vsem, ki so zaradi tega neljubega dogodka bili morda prizadeti, se v imenu celotnega organizacijskega odbora EURO EHF 2022 in RZS iskreno opravičujemo. RZS in organizacijski odbor EHF EURO 2022 sta vedno in bosta tudi v bodoče močno zagovarjala transparentnost, poštenost in visoke etične standarde ter ničelno toleranco do vseh nepoštenih praks v športu. Obenem odločno podpiramo sankcioniranje vseh ugotovljenih kršitev. S spoštovanjem,

Organizacijski odbor EHF EURO 2022

Preberite še: