Danke prve finalistke, Švedinjam peto mesto

Osrednja slovenska dvorana v Stožicah je prizorišče polfinalih tekem na ženskem rokometnem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Danska reprezentanca je v prvi polfinalni tekmi premagala Črno goro s 27:23. Druga polfinalna tekma med Norveško in Francijo se bo pričela ob 20.30. Na tekmi za peto mesto je Švedska s 37:32 premagala Nizozemsko.

Danske rokometašice so si po zmagi nad Črnogorkami prve priigrale najbolj prestižno tekmo v Stožicah. V nedeljo bodo naskakovale svojo četrto zlato kolajno na celinskih tekmovanjih. Pred tem so zmagale v Nemčiji 1994 ter na dveh domačih evropskih prvenstvih v letih 1996 in 2002, na finalnem obračunu na Madžarskem 2004 pa so v finalu morale priznati premoč Norvežankam.

Igralke iz Hamletove dežele so le v uvodih prvega in drugega polčasa imele težave s Črnogorkami. V prvi polovici tekme so pri zaostanku 3:6 nato povsem zagospodarile na igrišču in se na veliki odmor odpravile s prednostjo štirih golov (14:10). Druga polovice tekme je bila preslikava prvega. Sprva so blestele Črnogorke, ki so v 37. minuti tekmice ujele in izenačile na 14:14, a nato je danski "rokometni stroj" znova dosegel pravo delovno temperaturo za preboj v veliki finale.

Pri Dankah sta bili najbolj učinkoviti Emma Friis s sedmimi in Mia Hojlund s šestimi goli, pri Črnogorkah pa sta Đurđina Jauković in Itana Grbić dosegli po sedem zadetkov.

Bolj napet in vznemirljiv boj se obeta na drugem polfinalnem obračunu. Francozinje so v dosedanjem delu turnirja edine s 100-odstotnim izkupičkom in trdno odločene, da osvojijo drugo zlato kolajno po domačem evropskem prvenstvu 2018.

A njihove tekmice so izjemno močne Norvežanke, ki so doslej osemkrat osvojile celinsko prvenstvo. Prvega na Nizozemskem 1998, nato pa še na Madžarskem 2004, na Švedskem 2006, v Makedoniji 2008, na Danskem in Norveškem 2010, na Hrvaškem in Madžarskem 2014, na Švedskem 2016 ter na Danskem 2020.

Švedinjam peto mesto

Švedska reprezentanca je po zmagi nad Nizozemsko s 37:32 (21:16) osvojila končno peto mesto. Pri Švedinjah sta bili najbolj učinkoviti Nathalie Hagman z devetimi in Jenny Carslon s sedmimi goli, pri Nizozemkah pa so Antje Malestein, Merel Freriks in Kelly Dulfer dosegle po pet zadetkov.