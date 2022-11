V Stožicah obračun za evropski prestol: Danska četrtič ali Norveška devetič?

Zadnji dan evropskega prvenstva v ženskem rokometu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji je rezerviran za najbolj pomembni tekmi. Obe bosta v največji slovenski dvorani v Stožicah, tekma za tretje mesto med Črnogorkami in Francozinjami se bo pričela ob 17.45, finalna med Dankami in Norvežankami pa ob 20.30.

Danska je po uvodnem porazu proti Sloveniji v Celju v nadaljevanju turnirja nanizala šest zmag proti Srbiji, Švedski, Hrvaški, Madžarski, Norveški in Črni gori. Na današnjem obračunu proti Norveški bo naskakovala svojo četrto skupno zmago na zaključnih turnirjih po Nemčiji 1994 ter dveh domačih evropskih prvenstvih 1996 in 2002.

Dankam bodo na nasprotni strani stale absolutne kraljice evropskih rokometnih igrišč. Norvežanke so svojo moč dokazale na petkovi polfinalni tekmi, ko so z odlično predstavo odpihnile Francozinje in se pripeljale v položaj, ko lahko devetič zmagajo na celinskem tekmovanju.

Pred letošnjim turnirjem v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji so bile najboljše na Nizozemskem 1998, na Madžarskem 2004, na Švedskem 2006, v Makedoniji 2008, na Danskem in Norveškem 2010, na Hrvaškem in Madžarskem 2014, na Švedskem 2016 ter na Danskem 2020.