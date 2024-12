Slovenke odločno po novo zmago

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so na četrtkovi tekmi proti Nizozemkam prikazale novo srčno in bojevito predstavo, a zaradi izjemno dolgega strelskega posta v drugem polčasu ostale praznih rok. Po zahtevni preizkušnji proti svetovnim prvakinjam iz leta 2019 jih danes čakajo rokometno manj uveljavljene Švicarke, ki so prvi dvoboj v avstrijski prestolnici hudo izgubile proti Nemkam s 27:36.

Druga današnja para skupine 2 na Dunaju sta Danska – Nemčija in Nizozemska – Norveška. Na vrhu lestvice sta Nizozemska in Norveška s po štirimi točkami, Danska in Nemčija imata po dve, Slovenija in Švica pa sta brez njih.

Najboljši dve reprezentanci iz skupine 2 se bosta uvrstili v polfinale, tretjeuvrščeno pa čaka tekma za končno peto mesto proti tretjeuvrščeni iz skupine 1 v madžarskem Debrecenu, kjer nastopajo Francija, Madžarska, Črna gora, Švedska, Romunija in Poljska.

