Črnogorke ostajajo nepremagane, Makedonke visoko izgubile

Na evropskem prvenstvu v rokometu za ženske se v ponedeljek nadaljuje boj v skupinah C in D. V skupini D v Podgorici ostaja neporažena gostiteljica Črna gora, ki je z 29.25 premagala Nemčijo. Manj uspešne so gostiteljice skupine C, Makedonke so namreč še drugič izgubile, z Nizozemsko s kar 15:30.

V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, križajo pa se skupine A in B ter C in D. Glavni del tekmovanja bo med 10. in 16. novembrom v ljubljanski dvorani Stožice, kjer bodo nastopile reprezentance iz skupin A in B, ter v skopski dvorani Boris Trajkovski, kjer bodo tekmovale izbrane vrste iz skupin C in D. Obe polfinalni tekmi ter tekme za peto, tretje in prvo mesto bodo med 18. in 20. novembrom v Ljubljani.

Slovenske rokometašice, ki igrajo v skupini B v Celju, imajo zmago proti Danski in poraz s Švedsko, v torek ob 18.00 pa se bodo pomerile s Srbijo.