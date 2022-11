Petkov podvig že zgodovina, zdaj je na vrsti nova velika preizkušnja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na najboljši možni način odprla evropsko prvenstvo v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Na uvodni tekmi skupinskega dela je v petek na kolena položila rokometno velesilo iz Danske, drevi ob 18. uri pa jo v celjskem Zlatorogu čaka nova zahtevna preizkušnja proti Švedski.

EP v rokometu za ženske 2022 Skupina B (Celje), 2. krog Nedelja, 6. november:

18.00 Slovenija - Švedska

Slovenske rokometašice so v preteklosti na velikih tekmovanjih znale presenetiti glavne kandidatke za najvišja mesta, a nato obtičale po skupinskem delu tekmovanja. Na evropskem prvenstvu na Švedskem 2016 je "padla" domača reprezentanca, v Franciji 2018 Rusija, še odmevnejše podvige je uprizorila na zadnjih treh svetovnih prvenstvih. V Nemčiji 2017 je na kolena položila Francijo, dve leti kasneje na Japonskem še Nizozemsko − obe reprezentanci sta kasneje osvojili zlati kolajni −, na lanskem mundialu v Španiji, ko se je prebila v drugi del tekmovanja, pa je remizirala z Rusijo.

A izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića na letošnjem domačem evropskem prvenstvu razmišljajo na drugačen način. Njihov primarni cilj je preboj v glavni del tekmovanja, ki bo med 10. in 16. novembrom v ljubljanski dvorani Stožice. Po petkovi odmevni zmagi nad močnimi Dankami so si vzele čas za veselje in uživanje ob velikem skalpu le po koncu tekme, že na poti z avtobusom proti svojemu začasnemu domu v Rimske Toplice pa svojo pozornost usmerile proti nedeljskemu obračunu s Švedinjami, ki so bile na uvodni tekmi boljše od Srbkinj s 27:21.

Slovenke so v petek prišle do velike zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

Selektor opozarja

Adžić je bil po uvodni predstavi v mestu grofov ponosen na svoje varovanke, bolj kot zmage nad velikimi Dankami pa se je razveselil njihovega srčnega in bojevitega odnosa skozi celotno tekmo. "Z vseh pogledov smo odigrali fantastično tekmo. Naša glavna želja je, da tudi na naslednjih tekmah ostanemo takšna ekipa, ki bo spoštovala dogovore in tudi drug drugega. A ta zmaga ne pomeni in tudi ne prinaša ničesar. Morda bo nekaj štela šele v nedeljo okoli 19.30," pred obračunom s Švedinjami začne Adžić. Njegove izbranke bi si z novim uspešnim razpletom krepko odprle pot proti Ljubljani, kjer bo od četrtka dalje potekal drugi del evropskega prvenstva.

A Slovenke nikakor ne preskakujejo stopnic. Tudi tokrat je v njihovih mislih le naslednji preizkus med evropsko elito. "Švedska na zadnjih dveh velikih tekmovanjih kaže izvrstne predstave in je v vzponu. Ne gre pozabiti, da je bila na zadnjem svetovnem prvenstvu edina reprezentanca, ki ji je prvakinjam Norvežankam z remijem uspelo odščipniti točko," na tekmice opozarja slovenski selektor. "Čaka nas izredno zahteven preizkus. Verjamem, da so proti Srbiji marsikatero stvar, ki jo pripravljajo za nas, Švedinje še skrivale. A pripravljeni smo na vse. Zadržati moramo raven osredotočenosti, psihološke stabilnosti in mirnosti. Le tako se lahko nadejamo novega ugodnega razpleta, ki bi nam omogočil izpolniti prvi zastavljeni cilj."

"Čaka nas izredno zahteven preizkus. Verjamem, da so proti Srbiji marsikatero stvar, ki jo pripravljajo za nas, Švedinje še skrivale. A pripravljeni smo na vse," poudarja Adžić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ključ enak kot proti Danski

"Z dekleti smo jutro po zmagi še malo poklepetale o petkovi tekmi, a v naših mislih je že od zadnje sirene po tekmi 1. kroga le reprezentanca Švedske. Slednja morda na trenutke igra še bolj kakovostno od Danske," pove ena junakinj tekme z Dansko, Tamara Mavsar, in pristavi: "Pred nami je nova pomembna tekma, saj z dvema točkama proti Danski nismo naredili ničesar. Tekmice smo proti Srbiji spremljali prek malih zaslonov, v soboto pa že opravljali prve analize. Znova bo ključ do dobrega rezultata čim manjše število izgubljenih žog, saj Švedinje to takoj kaznujejo v nasprotnih napadih, pri čemer bi izpostavila desnokrilno rokometašico Nathalie Hagman. Na drugi strani bo treba biti v obrambi kar se da agresiven, saj lahko le tako pomagamo svojim vratarkam. Taktika se tako od tekme z Dansko ne bo kaj veliko spreminjala. Pomembno bo le, da zadržimo mirne glave."

Slovenske rokometašice po nedeljski tekmi proti Švedinjam nato v torek čaka obračun proti Srbkinjam. Tudi ta tekma se bo v dvorani Zlatorog začela ob 18. uri, v drugi del tekmovanja, ki bo v Ljubljani, pa se bodo prebile najboljše tri izbrane vrste iz skupine B. Te se bodo križale z najboljšimi tremi iz skupine A, kjer igrajo Norveška, Hrvaška, Švica in Madžarska. Na uvodnih tekmah je Madžarska premagala Švico s 33:28, Norveška pa Hrvaško z 32:23.