Slovenke lovijo napredovanje

Slovenske rokometašice danes čaka odločilna tekma v skupinskem delu evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. V olimpijski dvorani v Innsbrucku se bodo ob 18. uri pomerile z Avstrijkami, v primeru vsaj neodločenega izida pa se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, ki bo med 5. in 11. decembrom na Dunaju.

Slovenske rokometašice so na četrtkovi uvodni tekmi celinskega zaključnega turnirja pričakovano klonile proti imenitnim Norvežankam s 26:33, na sobotnem drugem dvoboju pa visoko ugnale Slovakinje s 37:24.

Po dveh tekmah v skupini E so si Norvežanke z vsemi štirimi točkami že zagotovile nastop v drugem delu tekmovanja, za drugo vozovnico proti Dunaju pa se bodo potegovale Slovenke in Avstrijke.

Izbrankam črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića že osvojena točka zadostuje za preboj v glavni del tekmovanja. V mladi in neizkušeni slovenski ekipi, ki je v Innsbruck prišla brez osmih igralk z letošnjih olimpijskih iger v Parizu, se zavedajo zahtevnosti dvoboja proti eni od treh sogostiteljic letošnjega celinskega tekmovanja. Slovenske rokometašice obljubljajo srčno in bojevito predstavo, tako kot na uvodnih dveh tekmah proti Norvežankam in Slovakinjam.

Avstrijke so na svoji prvi tekmi v Innsbrucku visoko premagale Slovakinje s 37:24, na drugi pa visoko izgubile proti Norvežankam s 24:38.

