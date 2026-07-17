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Avtor:
Š. L.

Petek,
17. 7. 2026,
8.45

Osveženo pred

5 minut

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slovenska rokometna reprezentanca do 20 let Evropsko prvenstvo U 20 Tomaž Ocvirk Aljuš Anžič Madžarska

Petek, 17. 7. 2026, 8.45

5 minut

EP v rokometu do 20 let

Mladi Slovenci v boj za veliki finale evropskega prvenstva

Avtor:
Š. L.

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slovenska rokometna reprezentanca U20 | Slovence danes čaka boj z Madžari. | Foto Simon Sebastian Tataru

Slovence danes čaka boj z Madžari.

Foto: Simon Sebastian Tataru

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let bo danes ob 18.30 v Cluj-Napoci igrala polfinale evropskega prvenstva proti Madžarski. Slovenci so v četrtek v četrtfinalu strli Špance s 30:23. V drugem polfinalu bosta že pred tem igrali Švedska in Danska.

V Cluj-Napoci so izbranci glavnega trenerja Tomaža Ocvirka v četrtek s 30:23 (15:13) ugnali do četrtfinala neporažene Špance in si zagotovili mesto med štirimi najboljšimi reprezentancami stare celine.

Slovenija je v prvem delu prvenstva premagala Poljsko (40:34) in Češko (35:31), izgubila pa proti Madžarski (26:28). V drugem delu je ob porazu proti Švedski visoko ugnala domačine Romune s 53:32 in si kot ena od dveh najboljših tretjeuvrščenih zasedb zagotovila mesto med osmerico najboljših. Z uvrstitvijo v polfinale se je slovenska mladinska reprezentanca med najboljše štiri v Evropi prebila prvič po letu 2018, ko je na domačem evropskem prvenstvu v Celju osvojila naslov evropskih prvakov, doslej edini slovenski v tej starostni kategoriji. Pred tem je v polfinalu nastopila še leta 2002 na Poljskem, kjer je osvojila srebrno medaljo, leta 2004 v Latviji, leta 2010 na Slovaškem in leta 2012 v Turčiji, ko je v vseh treh primerih prvenstvo končala z bronastim odličjem.

Slovenija od prvega nastopa na evropskih prvenstvih leta 2000 ni izpustila še nobene zaključne prireditve v konkurenci do 20 let. S skupno petimi medaljami je četrta najuspešnejša reprezentanca v zgodovini tekmovanja. Pred njo so le Danska, Španija in Nemčija. Prav Španija, ki ima skupaj z Nemčijo na svojem računu sedem medalj, je bila tokrat slovenska četrtfinalna tekmica, obe reprezentanci pa sta po četrtfinalnem razpletu ostali brez mesta med najboljšimi štirimi ekipami Evrope.

EP V rokometu do 20 let, polfinale:

Petek, 17. julij:

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